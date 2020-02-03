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Авиакомпании "Аврора" и S7 прекратили полеты в Китай
Пассажирам с оформленными билетами в Харбин или из Харбина разрешена замена пункта вылета/прилета на Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг на рейсы «Аэрофлота» через Москву
Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») с 1 февраля отменила выполнение международных рейсов в КНР - из Владивостока в Пекин и обратно, из Хабаровска в Харбин и обратно.
Пассажиры с оформленными билетами на бланках «Аэрофлота» с датой отправления не позднее 28 марта 2020 года могут произвести вынужденный возврат авиабилетов без взимания штрафов либо переоформление на новые даты вылета не позднее 31 марта 2020 года включительно, сообщает пресс-служба «Авроры».
По билетам с участием рейсов интерлайн-партнеров переоформление билетов производится в соответствии с правилами примененного тарифа без взимания штрафных санкций.
Также для пассажиров с оформленными билетами в Харбин или из Харбина разрешена замена пункта вылета/прилета на Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» через Москву.
Авиакомпания S7 Airlines также с 1 февраля отменила все регулярные рейсы в Китай.
«По распоряжению министерства транспорта РФ, с 1 февраля 2020 года S7 Airlines отменяет все собственные регулярные рейсы из России в города Китая, со 2 февраля - из Китая в города России. Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы», - сообщает компания.
Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в города Китая и Гонконг только граждан Китая, на рейсы из Китая - только граждан России и стран СНГ. В остальных случаях пассажирам будет оформлен вынужденный возврат полной стоимости авиабилетов.
В прошлую пятницу вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна ГОЛИКОВА сообщила, что регулярное авиасообщение РФ с КНР с 1 февраля будет приостановлено, кроме всех рейсов из/в терминал F «Шереметьево». Оттуда в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг летает российский «Аэрофлот», из Китая в московский аэропорт – авиакомпании Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines.
Авиакомпании разных стран мира ранее объявили, что в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса приостанавливают или сокращают рейсы в Китай. В частности, полностью отказались от полетов южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Macau, сингапурская Jetstar Airways, Air Canada. Количество рейсов по китайскому направлению сократили американская United Airlines и гонконгская Cathay Pacific.
По данным госкомиссии здравоохранения Китая, на 8:00 по местному времени 2 февраля зарегистрировано 14 тыс. 411 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки составил 21,9% (2 тыс. 590 человек). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (9 тыс. 74). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 14,6% - в тяжелой (2 тыс. 110). Летальность составляет 2,1 % (304 случая).
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото https://ruwest.ru/
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