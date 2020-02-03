Коронавирус оставил Приморье без дешевой рабочей силы

Cеверная Корея прекратила полеты во Владивосток

КНДР в рамках мер по предотвращению распространения нового коронавируса на неопределенное время приостановила авиарейсы из Пхеньяна во Владивосток. Рейс северокорейской авиакомпании Air Koryo из Пхеньяна во Владивосток до принятия данного решения оставался единственным международным авиарейсом КНДР. До недавнего времени Северная Корея зарабатывала твердую валюту, отправляя своих рабочих в Россию на стройки и лесозаготовки.

С 1 февраля приостановила все свои рейсы в Китай и российская компания «Уральские авиалинии. В том числе Владивосток - Харбин. Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания выполнит ряд чартерных рейсов. Пассажирам, купившим билеты на рейсы в КНР, «Уральские авиалинии» предлагает оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний.

Ранее вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна ГОЛИКОВА сообщила, что регулярное авиасообщение РФ с КНР с 1 февраля будет приостановлено, кроме всех рейсов из/в терминал F московского аэропорта «Шереметьево». Оттуда в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг летает российский «Аэрофлот»), из КНР - Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines.

Согласно последним данным Госкомитета КНР по делам здравоохранения, жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 12 тыс. человек. Более 100 человек заболели за пределами КНР.