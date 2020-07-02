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Владивосток вновь разрабатывает транспортную концепцию
Ее задача – сделать комфортными новые районы города
Администрация Владивостока проведет анализ транспортной системы столицы ДФО для исправления ошибок и недочетов.
«Когда мы пытаемся синхронизировать планы на застройку конкретного района, помочь нам может транспортная схема. В этом году администрацией Владивостока будет запущен конкурс по такой научной работе, как транспортная схема города. Она будет включать в себя анализ существующей системы, выявление ошибок и недочетов, их устранение и мультипликация всей этой системы на новые районы города», - сообщил заместитель министра строительства Приморского края Александр КОТЛЯРОВ в четверг на площадке «Дальневосточного МедиаСаммита-2020».
Организаторами «Дальневосточного МедиаСаммита-2020» выступают Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, правительство Приморского края, Союз журналистов России, Приморское региональное отделение Союза журналистов России и Дальневосточный федеральный университет. Генеральные партнеры форума – ПАО «РусГидро» и ПАО «Ростелеком».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото Евгении ПРИЙМАК.
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