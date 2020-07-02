Во Владивосток из Сеула доставили очередную партию приморцев

Россия своих не бросает

Вывозной рейс авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») из Сеула приземлился сегодня во Владивостоке.

В список пассажиров этого рейса включены свыше 100 россиян, сообщается в телеграм-канале Минкомсвязи, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом. Вернуться этим рейсом могли россияне, проживающие Дальнем Востоке и в Забайкальском крае.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт «Шереметьево», не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото: АО «Международный аэропорт Владивосток».