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Еще одна авиакомпания будет летать из Владивостока в Сочи

02 Июля 2020, 17:52 | Владивосток

На рейсах будут использоваться Boeing-767-300 только с эконом-классом

Авиакомпания AZUR air впервые в своей истории будет выполнять регулярные рейсы из Владивостока в Сочи. До ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19, она летала только за рубеж: в Турцию, ОАЭ, Испанию, Индию (Гоа), Доминикану, Вьетнам.

На рейсах из Владивостока будет использоваться Boeing-767-300 на 336 пассажиров в экономическом классе.

Досье «Золотой Рог»: По итогам 2019 года AZUR air перевезла 5,8 млн пассажиров (+37% год к году), став по этому показателю седьмой крупнейшей авиакомпаний России. По данным «СПАРК-Интерфакс», компанией владеет ООО «Ван2Флай», принадлежащее Анне ФУКАЛОВОЙ (55%) и Наталье КОЧКАР (45%).

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в июле впервые в современной истории аэропорта Владивосток откроет прямые регулярные рейсы в Сочи и Симферополь. Первый рейс по маршруту Владивосток – Сочи запланирован на 6 июля. Полеты будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 747-400 с местами бизнес-класса.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: AZUR air.

 

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Теги: рейсы  Сочи  Боинг  авиакомпания 



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