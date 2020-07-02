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Телевизионная премьера концерта группы "Мумий Тролль" состоится в видеосервисе Wink в День города Владивостока
Один из самых известных хитов группы — песня «Владивосток 2000»
Видеосервис Wink представляет цифровую премьеру большого живого концерта «С Новым годом, Крошка!» группы «Мумий Тролль», записанного в декабре 2019 года. Выступления в Санкт-Петербурге и Москве стали стартовыми для большого концертного тура группы, который внезапно оказался на паузе из-за COVID-19.
Подготовка программы «С Новым годом, Крошка!» велась более года с привлечением международной команды видео-операторов, художников-сценографов, программистов, декораторов и даже архитекторов, которые вместе создавали новую концертную реальность группы «Мумий Тролль». Концерт сопровождается ярким видеорядом со множеством спецэффектов: для съемок музыканты демонстрировали самые неожиданные таланты — от подводного плавания до цирковой эквилибристики.
Концерт доступен со 2 июля 2020 года — именно в этот день отмечается 160-летие Владивостока, родного города лидера группы Ильи ЛАГУТЕНКО. Как известно, один из самых известных и любимых хитов группы — песня «Владивосток 2000». В специальном видеообращении почетный гражданин Владивостока Илья Лагутенко поздравил всех земляков с Днем города. А 3 июля в рамках проекта Wink Live состоится показ концерта на телеканале «Всё ТВ».
«Этим летом нам пришлось притормозить и держать «социальную дистанцию». Но мы знаем, как быть вместе, даже находясь на расстоянии. Включайте наш концерт и пойте, танцуйте и мечтайте вместе с нами. С радостью поздравляю родной Владивосток с Днем города — «мне чайки здесь запели на знакомом языке». Всем землякам радости и добра. «Наступят времена почище» — уйдет COVID-19 и мы обязательно встретимся снова!» — отметил лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.
На декабрьских концертах прозвучали любимые многими поколениями поклонников хиты «Мумий Тролля» — «Невеста», «Утекай», «Медведица», «Девочка», «Владивосток 2000», которые многотысячный зал с удовольствием пел вместе с музыкантами. Кстати, тогда же заглавная песня программы «С Новым годом, Крошка!» достигла «совершеннолетия» — ей исполнился 21 год.
В видеосервисе Wink в любое удобное время и без рекламы можно посмотреть кинофильмы, сериалы и мультфильмы, в саундтреках которых звучат песни группы «Мумий Тролль» — «Елки» разных лет, «Питер FM», «День радио», и многие другие, включая недавние премьеры «Бабушка легкого поведения», «Трезвый водитель», «Союз Спасения». А также мультфильмы, в которых персонажей озвучивал Илья Лагутенко — это «Кунг-фу Панда» и «Моана».
Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (30 000 позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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