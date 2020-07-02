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Скорый поезд "Россия" из Владивостока в Москву стал ежедневным

02 Июля 2020, 14:05 | Владивосток

В маршруте следования добавлены более 70 новых остановок

Скорый поезд № 1/2 «Россия» со 2 июля стал для приморцев ежедневным, для Москвы изменения вступают в силу 9 июля. Теперь вместо трех раз в неделю он будет ходить ежедневно и заменит в расписании поезд № 99/100 Москва - Владивосток.

Все составы поезда «Россия» сформированы из плацкартных и купейных вагонов нового поколения, выполненных в виде двухвагонных сцепов и построенных в 2019-2020 годах. Новый подвижной состав оборудован системами климат-контроля, вендинговыми автоматами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, в каждом вагоне установлена душевая кабина.

Одной из важных технических характеристик вагонов РЖД называют системы очистки и обеззараживания воздуха. Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки, которые удерживают пыль и неприятные запахи. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 Фото РБК.

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Теги: Москва  ржд  купе  расписание  поезд  вагоны 



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