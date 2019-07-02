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Дарькин увлекся поиском золота
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Принадлежащее экс-губернатору Приморского края Сергею ДАРЬКИНУ ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») в прошлом году начало геологоразведочные работы на втором золоторудном месторождении в Хабаровском крае, говорится в годовом отчете компании.
ПАО «ТИГР» владеет 50% капитала хабаровского ООО «Дальзолото», еще 50% принадлежит через ООО «Фолград» бизнесмену Вадиму САБУРОВУ, в «портфеле» которого контрольный пакет ООО «Платинум», 100% ООО «Скайфорт» и др.
«Дальзолото» имеет лицензию на разработку Делькенской золотоносной площади в Ульчском районе и участка Левый Джегдаг на территории Ванинского района Хабаровского края. Инвестор планирует построить комбинат мощностью 1,2 тонны золота в год. Инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд рублей.
Сергей Дарькин лично ведет проект «ТИГР», стартовавший в конце 2014 года «в целях привлечения частных инвестиций на Дальний Восток».
ПАО «ТИГР» владеет 99% капитала ООО «Женьшень» (Владивосток, реализует проект возрождения в Приморье специализированного хозяйства по выращиванию женьшеня в промышленных объемах), 50% ООО «Дальзолото» и 70% ООО «Спортивный клуб «Полюс» (Владивосток), партнером г-на Дарькина в котором выступает Константин ОБНОВЛЕННЫЙ.
ПАО «Фонд ТИГР» владеет по 51% капитала АО «Солнечная долина Владивостока» (имеет отношение к проекту застройки микрорайона Солнечная Долина в поселке Трудовое) и ООО Инвестиционно-строительная компания «Патрокл».
Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», ИСК «Патрокл» в прошлом году ввела в эксплуатацию первый из трех высотных домов в жилом комплексе «Меридианы Патрокла» на улице Можайская. 25-этажный дом рассчитан на 240 квартир. Проект реализован в рамках режима Свободный порт Владивосток, сумма инвестиций составила более 1,1 млрд рублей. Строительство еще двух домов этого комплекса планируется завершить в октябре и декабре 2019 года.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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