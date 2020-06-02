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В Приморье вернули очередную партию горе-туристов
Около 150 человек будет проходить карантин в обсерваторах
В аэропорту Владивостока во вторник приземлился самолет «Аэрофлота» из Сеула. На борту «боинга» находились около 350 россиян.
По данным пресс-службы правительства Приморья, в обсерваторах Владивостока планируется разместить около 150 пассажиров, прибывших этим рейсом.
В 19.40 по местному времени самолет вылетел в Москву с остальными пассажирами.
Очередной вывозной рейс через Владивосток запланирован на 3 июня – самолет из Гуанчжоу (КНР) также отправится в Москву.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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