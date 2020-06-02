В Приморье вернули очередную партию горе-туристов

Около 150 человек будет проходить карантин в обсерваторах

В аэропорту Владивостока во вторник приземлился самолет «Аэрофлота» из Сеула. На борту «боинга» находились около 350 россиян.

По данным пресс-службы правительства Приморья, в обсерваторах Владивостока планируется разместить около 150 пассажиров, прибывших этим рейсом.

В 19.40 по местному времени самолет вылетел в Москву с остальными пассажирами.

Очередной вывозной рейс через Владивосток запланирован на 3 июня – самолет из Гуанчжоу (КНР) также отправится в Москву.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.