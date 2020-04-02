www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 77.73 р. 100 JPY: 71.4 р.
EUR: 85.74 р. 10 CNY: 10.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Губернатор Кожемяко: Наверное, не до всех дошло

02 Апреля 2020, 14:53 | Владивосток

Но штрафовать нарушителей самоизоляции пока не планируется

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО объяснил низкий уровень самоизоляции во Владивостоке спецификой портового города.

«Наверное, не до всех дошло, что режим предусматривает непосредственное сидение дома или на даче», - сказал г-н Кожемяко в эфире на телеканале «Россия 1».

Глава региона напомнил, что Владивосток является морским портом, а стивидорный бизнес работу не прекращает. «Здесь находится Владивостокский морской торговый порт, рыбный порт, где в совокупности работают порядка 4 тыс. человек. Это накладывает определенный отпечаток на круглосуточную работу портовых хозяйств», - сказал Кожемяко.

Он пояснил, что штрафовать нарушителей самоизоляции пока не планируется.

«Сначала будем предупреждать. На сегодняшний день достаточно объявлений. Мы принимаем все меры, чтобы проводить разъяснительную работу. В вечернее и дневное время представители МЧС и правоохранительных органов объясняют людям, что нужно находиться дома. Меры позволят объяснить гражданам глубину наказания и понимать ответственность за здоровье себя и своих близких», - сказал губернатор.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.


 

Автор:
Теги: коронавирус  Олег Кожемко  штраф  работа  самоизоляция  губернатор  порт 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]