Губернатор Кожемяко: Наверное, не до всех дошло

Но штрафовать нарушителей самоизоляции пока не планируется

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО объяснил низкий уровень самоизоляции во Владивостоке спецификой портового города.

«Наверное, не до всех дошло, что режим предусматривает непосредственное сидение дома или на даче», - сказал г-н Кожемяко в эфире на телеканале «Россия 1».

Глава региона напомнил, что Владивосток является морским портом, а стивидорный бизнес работу не прекращает. «Здесь находится Владивостокский морской торговый порт, рыбный порт, где в совокупности работают порядка 4 тыс. человек. Это накладывает определенный отпечаток на круглосуточную работу портовых хозяйств», - сказал Кожемяко.

Он пояснил, что штрафовать нарушителей самоизоляции пока не планируется.

«Сначала будем предупреждать. На сегодняшний день достаточно объявлений. Мы принимаем все меры, чтобы проводить разъяснительную работу. В вечернее и дневное время представители МЧС и правоохранительных органов объясняют людям, что нужно находиться дома. Меры позволят объяснить гражданам глубину наказания и понимать ответственность за здоровье себя и своих близких», - сказал губернатор.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



