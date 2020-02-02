www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.91 р.
EUR: 69.6 р. 10 CNY: 91.02 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Коронавирус оставил Приморье без дешевой рабочей силы

02 Февраля 2020, 10:11 | Владивосток

Cеверная Корея прекратила полеты во Владивосток

КНДР в рамках мер по предотвращению распространения нового коронавируса на неопределенное время приостановила авиарейсы из Пхеньяна во Владивосток. Рейс северокорейской авиакомпании Air Koryo из Пхеньяна во Владивосток до принятия данного решения оставался единственным международным авиарейсом КНДР. До недавнего времени Северная Корея зарабатывала твердую валюту, отправляя своих рабочих в Россию на стройки и лесозаготовки.

С 1 февраля приостановила все свои рейсы в Китай и российская компания «Уральские авиалинии. В том числе Владивосток - Харбин. Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания выполнит ряд чартерных рейсов. Пассажирам, купившим билеты на рейсы в КНР, «Уральские авиалинии» предлагает оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний.

Ранее вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна ГОЛИКОВА сообщила, что регулярное авиасообщение РФ с КНР с 1 февраля будет приостановлено, кроме всех рейсов из/в терминал F московского аэропорта «Шереметьево». Оттуда в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг летает российский «Аэрофлот»), из КНР - Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines.

Согласно последним данным Госкомитета КНР по делам здравоохранения, жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 12 тыс. человек. Более 100 человек заболели за пределами КНР.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: КНДР  коронавирус  авиакомпания  "Аэровлот"  пхеньян  китай  эпидемия  "уральские авиалинии"  Татьяна Голикова 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]