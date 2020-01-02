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Бизнес-класс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву подорожал с 1 января
Крупнейший авиаперевозчик России ввел топливный сбор для классов «комфорт» и «бизнес»
Авиакомпания «Аэрофлот» ввела топливный сбор для классов «комфорт» и «бизнес» на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока. С 1 января за каждый полетный сегмент класса «комфорт» доплатат составляет 6,3 тыс. рублей; за каждый полетный сегмент класса «бизнес» - 8,4 тыс. рублей.
При этом топливный сбор для класса «эконом» на этих направлениях по прежнему не взимается.
Для остальных перелетов внутри РФ топливный сбор на рейсах «Аэрофлота» в цене одного билета для класса «эконом» составляет 2,7 тыс. рублей (на рейсах между Москвой и Якутском - 4,2 тыс. рублей), «бизнес» - 200% от сбора за «эконом», «комфорт» - 150% от сбора за «эконом».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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