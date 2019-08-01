Свободный порт Владивосток может дойти до Читы

Режим Свободного порта Владивосток показал свою эффективность

Председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ пообещал проработать вопрос распространения режима Свободный порт Владивосток (СПВ) на территорию Читы. С такой просьбой к нему в четверг обратился врио губернатора Забайкальского края Александр ОСИПОВ.

В ходе встречи губернатор рассказал премьеру, что в Забайкальском крае в силу сложностей социально-экономического развития сложился очень низкий уровень занятости малого и среднего предпринимательства.

«При этом малое и среднее предпринимательство максимальный выбор дают людям для трудовой самореализации. Мы хотели попросить вас, предварительно подготавливаем соответствующую работу с Минвостокразвития, рассмотреть возможность распространения показавшего свою эффективность режима «Свободный порт Владивосток» на территорию Читы и поселка Забайкальск», - приводит слова г-на Осипова «Интерфакс».

«Хорошо. Я дам поручение все это максимально тщательно проработать», - ответил г-н Медведев.

Досье газеты «Золотой Рог»: Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский и Советско-Гаванский муниципальный районы), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото Евгении ПРИЙМАК