Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Свободный порт Владивосток может дойти до Читы
Режим Свободного порта Владивосток показал свою эффективность
Председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ пообещал проработать вопрос распространения режима Свободный порт Владивосток (СПВ) на территорию Читы. С такой просьбой к нему в четверг обратился врио губернатора Забайкальского края Александр ОСИПОВ.
В ходе встречи губернатор рассказал премьеру, что в Забайкальском крае в силу сложностей социально-экономического развития сложился очень низкий уровень занятости малого и среднего предпринимательства.
«При этом малое и среднее предпринимательство максимальный выбор дают людям для трудовой самореализации. Мы хотели попросить вас, предварительно подготавливаем соответствующую работу с Минвостокразвития, рассмотреть возможность распространения показавшего свою эффективность режима «Свободный порт Владивосток» на территорию Читы и поселка Забайкальск», - приводит слова г-на Осипова «Интерфакс».
«Хорошо. Я дам поручение все это максимально тщательно проработать», - ответил г-н Медведев.
Досье газеты «Золотой Рог»: Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский и Советско-Гаванский муниципальный районы), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото Евгении ПРИЙМАК
Новости тематики
- Свободный порт Владивосток может дойти до Читы
- Арестован глава уголовного розыска УМВД Приморья
- Стало известно, какая японская авиакомпания будет летать из Владивостока в Токио
- Американцы обвинили бизнесмена из Владивостока
- Суд отпустил известного приморского депутата из СИЗО
- Ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного будет принесен во Владивосток
- В Приморье ожидают будущих олимпийских чемпионов
- В бухте Новик открыт первый в России дайвинг-клуб для военных моряков и юнармейцев
- Во Владивостоке запретили выход в море катеров и паромов
- Приморская верфь "Звезда" оставила родной город без газа
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток может дойти до Читы
- Арестован глава уголовного розыска УМВД Приморья
- Стало известно, какая японская авиакомпания будет летать из Владивостока в Токио
- Американцы обвинили бизнесмена из Владивостока
- Суд отпустил известного приморского депутата из СИЗО
- Ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного будет принесен во Владивосток
- В Приморье ожидают будущих олимпийских чемпионов
- В бухте Новик открыт первый в России дайвинг-клуб для военных моряков и юнармейцев
- Во Владивостоке запретили выход в море катеров и паромов
- Приморская верфь "Звезда" оставила родной город без газа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупный бизнес рассчитывает на мост с Эгершельда на остров Русский
- На городском кладбище Уссурийска творится нечто
- В Приморском крае назвали лучших производителей колбасы и сыра
- В Приморье в августе начнут ремонт трассы Артем–Находка
- Китайская металлургия оптимально впишется в Хасанский район
- Суд отпустил известного приморского депутата из СИЗО
- Платить за отопление придется в зависимости от этажа
- Китайцы открыли в Приморье производство фанеры
- Больше половины жителей Приморского края мечтают уехать в другие регионы
- Во Владивостоке подешевела земля под стройку