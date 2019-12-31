МТС сменила вице-президента по технике

За техническое перевооружение компании будет отвечать Виктор Белов

«МТС» назначила на пост вице-президента по технике Виктора БЕЛОВА, который работает в компании с 2011 года. В новую должность г-н Белов (на фото) вступит с 1 января 2020 года. На посту вице-президента он будет отвечать за развитие конвергентных продуктов и техническое перевооружение компании.

«Прежде всего хочу поблагодарить Андрея за его огромный вклад в успешное развитие компании: с 1996 года он прошел путь от технического специалиста до вице-президента, под его руководством построены сети двух поколений – 3G и LTE, и запущены фундаментальные проекты по цифровизации бизнеса. Я рад, что Андрей принял предложение остаться в группе, чтобы, отойдя от операционных задач, используя свою глубокую экспертизу и знание рынка, сосредоточиться на стратегических вопросах развития технологий в роли члена совета директоров ряда компаний группы МТС», — отметил президент МТС Алексей КОРНЯ.

Г-н Белов сменит Андрея УШАЦКОГО, который возглавлял технический блок МТС последние 10 лет. Г-н Ушацкий займется технологическими стратегиями ряда компаний, входящих в периметр группы МТС.

Виктор Белов родился в 1975 году в Москве. С 2018 года являлся директором по конвергентной и транспортной сетям МТС. С 2012 года возглавлял департамент магистральной и интернет сети, с 2011 года - департамент сети передачи данных. В МТС пришел из «Комстара-ОТС» сразу после его присоединения.