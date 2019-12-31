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Вслед за Партией пенсионеров России ликвидирована партия "Альянс зеленых"

31 Декабря 2019, 12:40 | В России

Тем временем писатель Прилепин готовит новую партию «За правду»

Министерство юстиции России на основании решения Верховного суда РФ ликвидировало партию «Альянс зеленых» за неучастие в выборах.

«Министерством юстиции Российской Федерации принято решение о ликвидации политической партии «Альянс зеленых» и ее региональных отделений и иных структурных подразделений на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 14 июня 2019 года, вступившего в законную силу 13 августа 2019 года», - говорится в сообщении на сайте Минюста.

В июне Верховный суд России ликвидировал по искам Минюста РФ за неучастие в выборах сразу семь партий: Народную партию России, Социал-демократическую партию России, партию «Города России», Партию пенсионеров России, Народную партию «За женщин России», а также партии «Альянс зеленых» и «Союз горожан». Иски были поданы на основании анализа Минюстом соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах. Деятельность Партии Великое Отечество была приостановлена.

Одним из обязательных требований, предъявляемых к партиям, является обязательное участие в избирательных кампаниях. В случае, если в течение семи лет подряд партия не участвовала в выборах, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ. После вступления решения суда о ликвидации в силу в установленном законом порядке политическая партия исключается из списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах.

О создании новых партий в этом году сообщили сразу двое общественных деятелей: осенью российский писатель Захар ПРИЛЕПИН объявил, что организует движение «За правду», которое может трансформироваться в партию, что позволит ему принять участие в выборах в Госдуму в 2021. Также в октябре юрист Эльман ПАШАЕВ объявил о создании левоцентристской политической партии «Союз справедливых сил России» (СССР), учредительный съезд которой планируется провести в январе будущего года.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото РИА Новости

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Автор:
Теги: выборы  партия  пенсионер  ликвидация  экология  суд 



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