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Вслед за Партией пенсионеров России ликвидирована партия "Альянс зеленых"
Тем временем писатель Прилепин готовит новую партию «За правду»
Министерство юстиции России на основании решения Верховного суда РФ ликвидировало партию «Альянс зеленых» за неучастие в выборах.
«Министерством юстиции Российской Федерации принято решение о ликвидации политической партии «Альянс зеленых» и ее региональных отделений и иных структурных подразделений на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 14 июня 2019 года, вступившего в законную силу 13 августа 2019 года», - говорится в сообщении на сайте Минюста.
В июне Верховный суд России ликвидировал по искам Минюста РФ за неучастие в выборах сразу семь партий: Народную партию России, Социал-демократическую партию России, партию «Города России», Партию пенсионеров России, Народную партию «За женщин России», а также партии «Альянс зеленых» и «Союз горожан». Иски были поданы на основании анализа Минюстом соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах. Деятельность Партии Великое Отечество была приостановлена.
Одним из обязательных требований, предъявляемых к партиям, является обязательное участие в избирательных кампаниях. В случае, если в течение семи лет подряд партия не участвовала в выборах, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ. После вступления решения суда о ликвидации в силу в установленном законом порядке политическая партия исключается из списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах.
О создании новых партий в этом году сообщили сразу двое общественных деятелей: осенью российский писатель Захар ПРИЛЕПИН объявил, что организует движение «За правду», которое может трансформироваться в партию, что позволит ему принять участие в выборах в Госдуму в 2021. Также в октябре юрист Эльман ПАШАЕВ объявил о создании левоцентристской политической партии «Союз справедливых сил России» (СССР), учредительный съезд которой планируется провести в январе будущего года.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото РИА Новости
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