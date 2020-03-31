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"Интерфакс" открыл свободный доступ к СПАРК для малого и среднего бизнеса
Бизнес может минимизировать потери от карантинных ограничений
Группа «Интерфакс» объявила о предоставлении свободного доступа к аналитической системе «СПАРК» для компаний малого и среднего бизнеса на период действия карантинных ограничений.
«Многие компании малого и среднего бизнеса оказались сейчас в сложной ситуации, при этом сейчас им как никогда важно оперативно узнавать об изменениях у своих контрагентов, эффективно управлять дебиторской задолженностью, следить за изменениями на рынке. Кроме того, компании вынуждены переводить своих сотрудников на удаленную работу, и им требуются дополнительные рабочие места. Принимая все это во внимание, мы на время открыли свободный доступ компаниям малого и среднего бизнеса к системе «СПАРК-Интерфакс». Уверен, что это поможет бизнесу минимизировать потери, снизить риски, продолжить эффективно взаимодействовать с контрагентами», - заявил заместитель генерального директора «Интерфакса», руководитель проекта «СПАРК» Роман ЛАБА.
Свободный доступ к системе «СПАРК» предоставляется сроком на две недели с момента оформления и подтверждения заявки на сайте www.spark-interfax.ru.
«Команда СПАРК предприняла необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы в условиях повышенной нагрузки, мы продолжаем функционировать в режиме 24/7», - пояснил Роман Лаба.
Функционал СПАРК также доступен и в мобильном приложении.
Система позволяет проверить статус и реквизиты компании или индивидуального предпринимателя, получить выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, отчеты «СПАРК-Риски» и «СПАРК-Профиль» для оценки финансового состояния, благонадежности контрагентов и управления дебиторской задолженностью.
Система «СПАРК-Интерфакс» - лидер и общепризнанный отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке кредитных рисков и обеспечению безопасности бизнеса. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. По данным опроса, проведенного компанией Deloitte, систему СПАРК для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса. В 2020 году СПАРК, с большим отрывом от конкурентов, возглавил рассчитываемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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