Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
МТС запустила конкурента Алисе и Марусе
Голосовой помощник получил мужское имя Марвин
МТС запустила собственного голосового помощника «Марвин», базовая версия которого позволяет включать музыку и аудиокниги, устанавливать напоминания и будильник, осуществлять поиск информации в интернете, узнавать погоду и новости, а также управлять устройствами умного дома.
Помощник доступен через мобильное приложение «МТС Марвин» для смартфонов на iOS и Android, а также через портативные умные колонки от МТС.
Имя голосового помощника МТС взяла из юмористических рассказов британского писателя Дугласа АДАМСА «Автостопом по галактике».
«Виртуальные ассистенты набирают популярность по всему миру, как в контексте личного использования, так и для взаимодействия с сервисами и пространствами. Инновации приходят в повседневность именно таким путем. Мы создали Марвина, который «живет» в вашем смартфоне, умной колонке, других форм-факторах, и решили познакомить тысячи людей с новым форматом управления цифровыми сервисами, подарив им колонки в знак признательности. Базовая версия Марвина позволяет познакомиться с голосовым управлением на самых популярных функциях, таких как включение музыки или управление освещением в доме. В дальнейшем мы планируем интегрировать виртуального ассистента в другие сервисы МТС и существенно расширить функционал умной колонки, поэтому нам важно как можно раньше услышать пользователей и развивать помощника с учетом запросов клиентов», - прокомментировал директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий САНДЛЕР.
Компания предоставит возможность приобрести умные колонки и реагирующие на голосовые команды лампы абонентам из Москвы, которые пользуются несколькими сервисами оператора в течение ряда лет. Первая партия насчитывает несколько тысяч таких устройств.
Колонка оснащена шестью микрофонами, которые действуют в радиусе до 6 метров. Она поддерживает стандарты подключений Wi-Fi, ZigBee, Air Play, Bluetooth EDR и может работать автономно от аккумулятора.
В дальнейшем компания планирует интегрировать виртуального ассистента в другие сервисы МТС и существенно расширить функционал «умной колонки».
В настоящее время собственные голосовые помощники развивают такие компании, как «Яндекс» («Алиса»), Mail.ru Group («Маруся»), «Тинькофф» («Олег») и др. Аналогичное устройство готовит к запуску Сбербанк.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- МТС запустила конкурента Алисе и Марусе
- "Аэрофлот" объявил скидки на премиальные билеты
- К 77-ой годовщине органов "Смерш"
- "Аэрофлот" начал выдачу электронных ваучеров за неиспользованные из-за пандемии авиабилеты
- "Аэрофлот" может не пустить пассажира на борт даже при наличии билета
- Летать в Японию и Корею начнем уже в сентябре
- Высказывание представителя консульства Узбекистана спровоцировало дипломатический скандал
- Пассажиров авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга ждет 14-дневный карантин
- "Интерфакс" завершил редизайн сайта Interfax-Russia.ru
- За завышение цен на лекарства будут штрафовать
Новости раздела
- МТС запустила конкурента Алисе и Марусе
- "Аэрофлот" объявил скидки на премиальные билеты
- К 77-ой годовщине органов "Смерш"
- "Аэрофлот" начал выдачу электронных ваучеров за неиспользованные из-за пандемии авиабилеты
- Площадь стандартной квартиры не может быть больше 100 квадратных метров
- "Аэрофлот" может не пустить пассажира на борт даже при наличии билета
- Летать в Японию и Корею начнем уже в сентябре
- "Аэрофлот" изменил условия бонусной программы
- Высказывание представителя консульства Узбекистана спровоцировало дипломатический скандал
- Льготная ипотека будет доступна не для всех
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Китае заинтересовались мнением жителей Владивостока
- Путин выступит с телеобращением перед россиянами
- "Либералы критикуют парад Победы ежегодно, с усердием, похожим на ненависть..."
- "Отмена ВЭФ – повод задуматься"
- В столице края хотят построить пять башен
- Фильм о нацпарке "Земля леопарда" в Приморье показали на центральном телеканале Кореи
- "Аэрофлот" вновь начал продавать дешевые билеты из Владивостока в Москву
- В России увеличится ставка налога на доходы физических лиц
- В России в июле запретят ввозить праворульные машины
- "Долю" в Патрокле отдали Краснодару, обойдя Дарькина