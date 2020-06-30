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МТС запустила конкурента Алисе и Марусе

30 Июня 2020, 17:02 | В России

Голосовой помощник получил мужское имя Марвин

МТС запустила собственного голосового помощника «Марвин», базовая версия которого позволяет включать музыку и аудиокниги, устанавливать напоминания и будильник, осуществлять поиск информации в интернете, узнавать погоду и новости, а также управлять устройствами умного дома.

Помощник доступен через мобильное приложение «МТС Марвин» для смартфонов на iOS и Android, а также через портативные умные колонки от МТС.

Имя голосового помощника МТС взяла из юмористических рассказов британского писателя Дугласа АДАМСА «Автостопом по галактике».

«Виртуальные ассистенты набирают популярность по всему миру, как в контексте личного использования, так и для взаимодействия с сервисами и пространствами. Инновации приходят в повседневность именно таким путем. Мы создали Марвина, который «живет» в вашем смартфоне, умной колонке, других форм-факторах, и решили познакомить тысячи людей с новым форматом управления цифровыми сервисами, подарив им колонки в знак признательности. Базовая версия Марвина позволяет познакомиться с голосовым управлением на самых популярных функциях, таких как включение музыки или управление освещением в доме. В дальнейшем мы планируем интегрировать виртуального ассистента в другие сервисы МТС и существенно расширить функционал умной колонки, поэтому нам важно как можно раньше услышать пользователей и развивать помощника с учетом запросов клиентов», - прокомментировал директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий САНДЛЕР.

Компания предоставит возможность приобрести умные колонки и реагирующие на голосовые команды лампы абонентам из Москвы, которые пользуются несколькими сервисами оператора в течение ряда лет. Первая партия насчитывает несколько тысяч таких устройств.

Колонка оснащена шестью микрофонами, которые действуют в радиусе до 6 метров. Она поддерживает стандарты подключений Wi-Fi, ZigBee, Air Play, Bluetooth EDR и может работать автономно от аккумулятора.

В дальнейшем компания планирует интегрировать виртуального ассистента в другие сервисы МТС и существенно расширить функционал «умной колонки».

В настоящее время собственные голосовые помощники развивают такие компании, как «Яндекс» («Алиса»), Mail.ru Group («Маруся»), «Тинькофф» («Олег») и др. Аналогичное устройство готовит к запуску Сбербанк.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: "Яндекс"  технологии  приложение  мтс 



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