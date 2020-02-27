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Корея становится недоступной
Авиакомпания «Аврора» будет работать только в режие чартера на вывоз россиян
Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна ГОЛИКОВА заявила, что решено прекратить авиасообщение с Южной Кореей всеми компаниями, кроме «Аэрофлота» и его дочерней компании «Аврора», которая будет работать в режиме чартера. В то же время южнокорейская Korean Air пока не сообщала об отмене рейсов во Владивосток.
«С 1 марта по отношению к Южной Корее останавливаем все авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями кроме «Аэрофлота» и «Авроры». «Аврора» будет (работать) в режиме чартера вплоть до вывоза всех наших граждан», - сказала г-жа Голикова.
«Аэрофлот» будет летать из Южной Кореи в Москву, прилетающие будут проходить через терминал F «Шереметьево.
Министерство иностранных дел (МИД) РФ в связи с распространением нового коронавируса в Южной Корее, Иране и Италии рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.
«В связи со вспышкой в Республике Корея, Исламской Республике Иран и ряде областей Итальянской Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях предупреждения ее завоза на территорию Российской Федерации МИД России рекомендует российским гражданам временно воздержаться от поездок в Республику Корея, Исламскую Республику Иран и Итальянскую Республику, если они не вызваны крайней необходимостью», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В этой связи МИД России просит всех российских граждан, находящихся на территории Южной Кореи, Ирана и Италии, сообщить свои контактные данные соответственно посольству РФ в Сеуле по адресу электронной почты [email protected]; посольству РФ в Тегеране по адресу электронной почты [email protected]; посольству РФ в Риме по адресу электронной почты [email protected] или по телефонам «горячей линии», указанным на интернет-сайтах российских посольств в этих странах.
Также в МИД просят позвонить по круглосуточному телефону +7 495 587 88 60 Контактного центра министерства и сообщить свои личные данные, предпочтительный вид связи и фактическое местонахождение для учета и дальнейшего регулярного оповещения о планируемых правительством РФ мерах реагирования в связи с распространением коронавируса.
В этих целях все российские граждане, находящиеся в Республике Корея, Исламской Республике Иран и Итальянской Республике, имеют возможность установить на свое мобильное устройство приложение МИД России «Зарубежный помощник» (порядок установки указан на сайте Министерства), говорится в сообщении.
По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, умерли более чем 2,7 тыс. инфицированных.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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