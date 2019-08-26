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Авиагруппу S7 ждут серьезные перемены

26 Августа 2019, 11:10 | В России

Владельцы Группы S7 обещают, что пассажирам станет проще

Группа S7 объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус» (летают под брендом S7 Airlines). Слияние произойдет не в форме объединения юридических лиц, а путем перевода парка: все самолеты «Глобуса» будут переведены в сертификат эксплуатанта «Сибири», также в «Сибирь» перейдут сотрудники.

S7 - вторая крупнейшая по пассажиропотоку авиационная группа в РФ после «Аэрофлота», контролируется семьей Владислава Филева. «Сибирь» эксплуатирует 61 среднемагистральный Airbus 319/320/321 и 17 региональных Embraer Е-170. У «Глобуса» 23 среднемагистральных Boeing 737.

«Сибирь» в августе подала заявку в Росавиацию на расширение сертификата эксплуатанта новыми типами судов – модификациями Boeing 737. Первый лайнер будет переведен из «Глобуса» в конце сентября.

Как рассказала «Ведомостям» старший вице-президент S7 Group Татьяна ФИЛЕВА, в отношениях с контрагентами ничего не изменится, все договоры будут перезаключены на одну авиакомпанию: «Абсолютно ничего не изменится и для пассажиров. Наоборот, им станет немного проще, все рейсы будут выполняться под одним кодом – S7, у «Глобуса» как отдельной авиакомпании свой код – GH», - сказала г-жа Филева.

Жители Приморья активно путешествуют с помощью S7, порой отдавая предпочтение именно этому авиаперевозчику.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: "Аэрофлот  "боинг"  авиакомпания  "сибирь"  авиа  s7 



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