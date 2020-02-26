Объявлен второй в этом году конкурс президентских грантов

По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей

Второй конкурс президентских грантов 2020 года стартовал 26 февраля, прием заявок продлится до 31 марта. При этом Фонд президентских грантов рекомендует заявителям подать свой проект не позднее 24 марта. В этом случае у участников конкурса останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении и подаче заявки.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации всех регионов страны. По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей.

Заявки принимаются в электронном виде.

Итоги второго конкурса грантов 2020 года будут подведены до 15 июня. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля 2020 года.

На первый конкурс поступило 9 308 проектов от 7 946 некоммерческих организаций. Гранты на общую сумму 4,092 млрд рублей получат 2 017 организаций из всех 85 регионов страны.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото Фонда президентских грантов.