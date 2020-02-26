www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.92 р. 100 JPY: 58.7 р.
EUR: 70.46 р. 10 CNY: 92.53 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Объявлен второй в этом году конкурс президентских грантов

26 Февраля 2020, 17:29 | В России

По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей

Второй конкурс президентских грантов 2020 года стартовал 26 февраля, прием заявок продлится до 31 марта. При этом Фонд президентских грантов рекомендует заявителям подать свой проект не позднее 24 марта. В этом случае у участников конкурса останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении и подаче заявки.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации всех регионов страны. По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей.

Заявки принимаются в электронном виде.

Итоги второго конкурса грантов 2020 года будут подведены до 15 июня. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля 2020 года.

На первый конкурс поступило 9 308 проектов от 7 946 некоммерческих организаций. Гранты на общую сумму 4,092 млрд рублей получат 2 017 организаций из всех 85 регионов страны.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото Фонда президентских грантов.

Автор:
Теги: грант  президент  фонд  конкурс 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]