Samsung начнет продажи смартфонов с гибким экраном в сентябре

Чтобы успеть опередить Huawei

Продажи смартфонов Samsung Galaxy Fold с гибким экраном начнутся в сентябре в некоторых странах, сообщила компания. В октябре 2016 года Samsung Display запатентовала в США технологию создания сгибающихся дисплеев OLED, а в июле 2018 года представила гибкий экран общественности.

Продажи Galaxy Fold должны были начаться в апреле этого года, однако Samsung пришлось их отложить - гаджеты ломались в первые же дни использования.

За время, прошедшее с момента несостоявшегося релиза, в смартфон были внесены изменения, рассказали в Samsung. В основном они были направлены на то, чтобы сделать экран Galaxy Fold более прочным.

В сентябре также должны начаться продажи смартфона со складывающимся экраном одного из главных конкурентов Samsung - Huawei. Китайская компания планировала выпустить Mate X в июне, но перенесла релиз из-за необходимости дополнительных тестов экрана.