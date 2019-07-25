Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Samsung начнет продажи смартфонов с гибким экраном в сентябре
Чтобы успеть опередить Huawei
Продажи смартфонов Samsung Galaxy Fold с гибким экраном начнутся в сентябре в некоторых странах, сообщила компания. В октябре 2016 года Samsung Display запатентовала в США технологию создания сгибающихся дисплеев OLED, а в июле 2018 года представила гибкий экран общественности.
Продажи Galaxy Fold должны были начаться в апреле этого года, однако Samsung пришлось их отложить - гаджеты ломались в первые же дни использования.
За время, прошедшее с момента несостоявшегося релиза, в смартфон были внесены изменения, рассказали в Samsung. В основном они были направлены на то, чтобы сделать экран Galaxy Fold более прочным.
В сентябре также должны начаться продажи смартфона со складывающимся экраном одного из главных конкурентов Samsung - Huawei. Китайская компания планировала выпустить Mate X в июне, но перенесла релиз из-за необходимости дополнительных тестов экрана.
Новости тематики
- Samsung начнет продажи смартфонов с гибким экраном в сентябре
- МТС определила десять лучших стартапов
- Выдачу кредитов скоро ограничат
- Будет ли передел на крабовом рынке?
- У россиян нет денег на повышение квалификации
- В Приморье еще один вид бизнеса оказался под угрозой
- Крупнейшие банки снизили ставки вкладов в валюте
- Мужчины не обрадуются 23 февраля
- Водителей ожидает новый побор
- Как правильно выбрать рыбные консервы
Новости раздела
- Samsung начнет продажи смартфонов с гибким экраном в сентябре
- МТС определила десять лучших стартапов
- Выдачу кредитов скоро ограничат
- Правительство России признало, что система образования в стране ущербна
- Греф пообещал ипотеку под 8%
- Закон о проведении крабовых аукционов прошел сенаторов
- Будет ли передел на крабовом рынке?
- У россиян нет денег на повышение квалификации
- Рыбакам 1 апреля оказалось не до смеха
- В Приморье еще один вид бизнеса оказался под угрозой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На открытии нового супермаркета во Владивостоке посетителям дарят подарки
- Во Владивостоке стало бессмысленно покупать квартиры для сдачи их в наём
- Михаил Лесков: Люди приходят на МАЙНЕКС за знаниями и связями
- Проектное финансирование: куда пойдет рынок
- Пасынки жилкомхоза
- Приморская стройка меняет правила
- Сибирский олигарх хочет засыпать Приморье углем
- Эксперты "засудили" Кожемяко
- Банки начали блокировать переводы даже на 1000 рублей
- Чиновникам и депутатам Приморья резко повысят зарплату