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Железнодорожники получат доплату при выходе на карантин

25 Марта 2020, 15:20 | В России

Работник монополии в любом случае получит выплату по больничному в размере среднемесячной зарплаты

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) будет доплачивать работникам, оказавшимся на карантине после 5 марта и по этой причине оформивших лист временной нетрудоспособности.

«Если их размер пособия по нетрудоспособности окажется меньше среднемесячного заработка, компания доплатит недостающую сумму. Таким образом, работник на карантине в любом случае получит выплату по больничному в размере среднемесячной зарплаты», - сообщает корпоративное издание монополии.

Распоряжение не распространяется на работников РЖД, выехавших за границу РФ с 13 марта по личным надобностям.

Новый порядок оплаты больничных по карантину будет действовать в РЖД до 1 мая, при этом он не распространяется на дочерние структуры холдинга.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: карантин  зарплата  ржд  коронавирус  больничный 



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