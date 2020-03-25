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Железнодорожники получат доплату при выходе на карантин
Работник монополии в любом случае получит выплату по больничному в размере среднемесячной зарплаты
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) будет доплачивать работникам, оказавшимся на карантине после 5 марта и по этой причине оформивших лист временной нетрудоспособности.
«Если их размер пособия по нетрудоспособности окажется меньше среднемесячного заработка, компания доплатит недостающую сумму. Таким образом, работник на карантине в любом случае получит выплату по больничному в размере среднемесячной зарплаты», - сообщает корпоративное издание монополии.
Распоряжение не распространяется на работников РЖД, выехавших за границу РФ с 13 марта по личным надобностям.
Новый порядок оплаты больничных по карантину будет действовать в РЖД до 1 мая, при этом он не распространяется на дочерние структуры холдинга.
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