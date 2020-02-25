Билеты в бизнес-класс "Аэрофлота" подешевеют

Ведущий авиаперевозчик страны вводит невозвратные билеты в привилегированных классах

Группа «Аэрофлот» с 4 марта введет новую тарифную группу «Базовый/Base» для классов «бизнес» и «комфорт». Билеты, приобретенные по новому тарифу, являются невозвратными, но более доступными по цене. Новая тарифная группа «Базовый/Base» распространяется на всю маршрутную сеть группы «Аэрофлот», включая рейсы дочерних компаний «Россия» и «Аврора» (есть исключения).

По информации «Аэрофлота», пассажирам, путешествующим в классе «бизнес» по тарифу «Базовый/Base», будут предоставлены традиционные привилегии: предварительный выбор места в салоне, доступ в зал повышенной комфортности в российских и международных аэропортах. В стоимость билета также включен провоз ручной клади и одного места багажа весом не более 32 кг.

Пассажиры, путешествующие классом «комфорт» по тарифу «Базовый/Base», смогут предварительно выбрать место в салоне, провезти ручную кладь и одно место багажа весом не более 23 кг. При необходимости пассажир сможет оплатить перевозку дополнительного места регистрируемого багажа заранее со скидкой при бронировании или после покупки авиабилета на сайте, в мобильном приложении, офисах продаж и уполномоченных агентов. Скидка на покупку багажа также предоставляется в день вылета, но при условии оплаты услуги через сайт или мобильное приложение «Аэрофлота».

Участникам программы «Аэрофлот Бонус» Платинового, Золотого и Серебряного уровней и программ лояльности часто летающих пассажиров альянса SkyTeam уровней Elite и Elite Plus по-прежнему предоставляется возможность взять дополнительный багаж в соответствии со статусом.

«Новая тарифная группа дополнит и расширит существующее предложение. Тариф «Базовый/Base» подходит тем, кто склонен точнее планировать будущие полеты и путешествия, ценит комфорт и премиальный сервис, при этом рационально относится к расходам», - пояснил заместитель гендиректора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам Андрей ЧИХАНЧИН.

«Аэрофлот» входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.