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МТС определила десять лучших стартапов
На запуск пилотных проектов оператор готов выделить по 500 тыс. рублей каждому проекту
МТС выбрала 10 лучших технологических стартапов для заключения пилотных контрактов по результатам третьего набора акселератора. Среди финалистов четыре проекта HR-направления, четыре проекта из сферы Esports и еще два проекта представляют FinTech-решения.
В начале этого года МТС запустила собственный венчурный фонд и намерена за два года проинвестировать через него 1 млрд рублей в IT-стартапы в РФ и СНГ. Венчурный фонд будет финансировать стартапы из России и СНГ на ранней стадии развития в обмен на долю до 30%. В среднем в один проект МТС готова инвестировать через фонд от $0,5 млн до $1 млн.
В сообщении МТС говорится, что на запуск пилотных проектов оператор готов выделить до 5 млн рублей (по 500 тыс. рублей) каждому проекту. Стартапы, чей пилот пройдет успешно, будут претендовать на его масштабирование в рамках долгосрочного контракта с компанией. МТС также рассмотрит возможность инвестиций в наиболее эффективные проекты.
Финалисты третьего набора акселератора:
SpeakerGuru — платформа для тренировки навыков публичных выступлений в виртуальной реальности.
Sola — онлайн-сервис для улучшения здоровья и продуктивности сотрудников.
SkyTrainer — голосовой тренажёр для тренировки навыков продаж.
Speedhire – платформа для дистанционной оценки и обучения кандидатов.
Gmoji — сервис для отправки корпоративных подарков и промотоваров через месседжеры.
Overpro — платформа для проведения турниров и лиг в формате White Label.
Challenge.Live – платформа, через которую пользователи могут ставить задачи для стримеров и блогеров.
Loudplay — сервис для запуска компьютерных игр в облаке.
Fabrique.ai — система потоковой обработки данных в реальном времени, эксплуатации и управления жизненным циклом моделей искусственного интеллекта и машинного обучения.
Seeneco — платформа управленческого учёта и проведения расчётов между юрлицами.
MTS StartUp Hub – инновационная площадка для развития технологических проектов в прибыльный бизнес, состоящая из корпоративного акселератора, 5G инкубатора, венчурного фонда МТС, направления быстрого запуска пилотов и зарубежных представительств. Целью акселерационной программы MTS StartUp Hub является интенсивное развитие стартап-команд через менторство, обучение и экспертную поддержку для подготовки продукта к пилотированию с корпорацией. По итогам трех наборов акселератора заявки на участие в нем подали более 1500 команд, 40 из которых прошли его программу. В результате, было запущено 33 пилота, 15 из которых перешли в стадию масштабирования.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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