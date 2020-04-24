www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 75.13 р. 100 JPY: 69.81 р.
EUR: 81.15 р. 10 CNY: 10.61 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Недвижимость
Распечатать

Льготная ипотека будет доступна не для всех

24 Апреля 2020, 15:23 | В России

Программа под 6,5% будет распространяться на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года

Премьер-министр Михаил МИШУСТИН подписал постановление о запуске программы субсидирования ставки по ипотеке на приобретение первичного жилья. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Ранее президент РФ Владимир ПУТИН предложил запустить субсидирование ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%.

Программа будет распространяться на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос не менее 20%, цель кредитования - жилье в новостройке.

Максимальная сумма кредита для жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях будет установлена в размере 8 млн рублей, для остальных регионов РФ - в 3 млн рублей.

Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. На эти цели в этом году будет выделено 6 млрд рублей.

Оператором программы станет госкорпорация «ДОМ.РФ». Для каждого кредитора она не позднее 30 июня установит лимит средств на выдачу льготных кредитов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: недвижимость  ипотека  Владимир Путин  кредит  субсидии 



Новости партнеров







Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]