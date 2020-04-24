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Льготная ипотека будет доступна не для всех
Программа под 6,5% будет распространяться на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года
Премьер-министр Михаил МИШУСТИН подписал постановление о запуске программы субсидирования ставки по ипотеке на приобретение первичного жилья. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Ранее президент РФ Владимир ПУТИН предложил запустить субсидирование ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%.
Программа будет распространяться на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос не менее 20%, цель кредитования - жилье в новостройке.
Максимальная сумма кредита для жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях будет установлена в размере 8 млн рублей, для остальных регионов РФ - в 3 млн рублей.
Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. На эти цели в этом году будет выделено 6 млрд рублей.
Оператором программы станет госкорпорация «ДОМ.РФ». Для каждого кредитора она не позднее 30 июня установит лимит средств на выдачу льготных кредитов.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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