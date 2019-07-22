Выдачу кредитов скоро ограничат

В правительстве готовят меры, которые позволят замедлить рост кредитования, грозящий «взрывом» к 2021 году

Проблема в экономике России из-за закредитованности населения «в любом случае взорвется» в 2021 году, заявил министр экономического развития Максим ОРЕШКИН в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Безболезненно (справиться с проблемой) точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 г. она в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем», – сказал г-н Орешкин.

Министр отметил, что Минэкономразвития сейчас готовит меры, которые позволят замедлить рост кредитования и помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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