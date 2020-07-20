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"МегаФон" и "Росгеология" начинают морские изыскания в рамках проекта Arctic Connect
Проект соединит волоконно-оптической линией связи несколько континентов
Группа «МегаФон» приступила к практической реализации проекта Arctic Connect по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) из Европы в Азию. С 5 августа и на протяжении трех меясцев научно-исследовательское судно холдинга «Росгеология» «Профессор Логачев» будет вести проходку наиболее сложных с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Общая протяженность исследуемого участка составит 6,5 тыс. км.
Ранее совет директоров «МегаФона» одобрил участие в совместном предприятии с финским инфраструктурным оператором Cinia Oy путем покупки до 50% акций СП включительно. Предприятие будет выполнять ряд работ для строительства новой ПВОЛС.
Кроме того, «МегаФон» подписал договор на проведение совместных морских исследований в рамках реализации проекта с и АО «Росгеология».
«Мы рады, что компетенции «Росгеологии», имеющей огромный опыт проведения морской геологоразведки и инженерных изысканий в Арктике и на Дальнем Востоке, будут востребованы при реализации грандиозного коммуникационного проекта. Компания оперирует самым большим в России флотом научно-исследовательских судов, оснащенных современным оборудованием, в том числе многофункциональными подводными аппаратами собственной разработки, которые доказали свою эффективность при исследовании дна Мирового океана. Уверен, мы с честью выполним поставленную задачу», – отметил генеральный директор - председатель правления Росгеологии Сергей ГОРЬКОВ на презентации проекта в минувшую пятницу в Санкт-Петербурге.
Проект Arctic Connect соединит волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% мирового населения. Она обеспечит пользователям беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки, которую не предлагает ни одна из существующих линий. Отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.
«Мы начинаем экспедицию в благоприятный с точки зрения ледовой обстановки год. В 2020 году мы проведем предварительное исследование рельефа дна и определим безопасные маршруты трассы в арктических морях. Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод. Морские исследования станут первым этапом реализации проекта, они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию», – пояснил генеральный директор «МегаФона» Геворк ВЕРМИШЯН.
Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «МегаФон» - национальный российский оператор цифровых возможностей, признанный лидер в предоставлении услуг мобильной передачи данных. Четырехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,2 млн клиентов.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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