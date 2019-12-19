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Путин считает, что зарплату врачей можно повысить
И не только руководству
Зарплату врачей можно и нужно повысить, сохранив надбавки, сообщил президент России Владимир ПУТИН в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
«Что можно сделать внутри существующей системы? Конечно, можно. Ну, смотрите - у главврача может быть одна зарплата, у рядовых врачей - совсем другая. Первое, что надо сделать, надо избавиться от этой несправедливой дифференциации. Раз. Безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах у нас разнится от 30% до 50%. Нужно сделать единый подход по всей стране», - сказал глава государства, отвечая на вопрос о вариантах решения проблем с низкими заработными платами врачей.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото kremlin.ru
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