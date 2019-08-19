Бизнесу рекомендуют раскошелиться

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Минздрав предлагает работодателям потратиться на ароматические лампы, массажные кресла и капсулы сна
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям устраивать физкульт-брейки для сотрудников, чтобы снизить напряжение и стресс, следует из разработанной экспертами министерства программы «Укрепление здоровья работающих».
«Цель - снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего дня»,- говорится в программе.
Для физкульт-брейков следует разработать комплексы упражнений совместно со специалистами по физической активности, отмечается в программе.
Предполагается, что физкульт-брейки должны проводиться не меньше одного раза в день.
Для сохранения психологического здоровья Минздрав предлагает создать комнаты психоэмоциональной разгрузки - отдельные помещения с современным оборудованием, таким как аромолампа, капсула сна, массажные кресла, отмечается в программе.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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