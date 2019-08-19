Бизнесу рекомендуют раскошелиться

Минздрав предлагает работодателям потратиться на ароматические лампы, массажные кресла и капсулы сна

Министерство здравоохранения России предлагает работодателям устраивать физкульт-брейки для сотрудников, чтобы снизить напряжение и стресс, следует из разработанной экспертами министерства программы «Укрепление здоровья работающих».

«Цель - снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего дня»,- говорится в программе.

Для физкульт-брейков следует разработать комплексы упражнений совместно со специалистами по физической активности, отмечается в программе.

Предполагается, что физкульт-брейки должны проводиться не меньше одного раза в день.

Для сохранения психологического здоровья Минздрав предлагает создать комнаты психоэмоциональной разгрузки - отдельные помещения с современным оборудованием, таким как аромолампа, капсула сна, массажные кресла, отмечается в программе.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток