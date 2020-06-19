"Аэрофлот" объявил скидки на премиальные билеты

Рейсы из Владивостока в список sale не попали

«Аэрофлот» объявил скидочную акцию по продаже премиальных билетов «Аэрофлот Бонуса» на ряде российских направлений. Распродажа билетов распространяется только на прямые рейсы «Аэрофлота» или «России».

Портал Travel.ru отмечает, что причина кроется в малом спросе на обычные авиабилеты в период эпидемии и стремлении авиакомпании хоть как-то заполнить салоны самолетов.

Скидки действуют до 21 июля только на сайте компании, полеты по ним возможны с 22 июня до 22 октября.

Возврат миль на счет и обмен билетов не разрешен, сборы также не возвращаются. Билет включает провоз сдаваемого багажа.

В частности, купить билет туда-обратно в экономклассе из Москвы в Екатеринбург и Тюмень можно за 14990 миль (в бизнес-классе — 21990), в Челябинск — за 17990 (29990), в Новосибирск, Омск, Томск, Новокузнецк, Барнаул, Кемерово и Абакан — за 21990 (37990) миль. Билеты туда-обратно из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Самару стоят 14990 миль (в бизнес-классе — 21990), в Сургут — 17990 (29990), в Новосибирск, Омск и Красноярск — за 21990 (37990) миль.

Это первый случай в истории акции Light Award, когда она покрывает не только основной тариф, но и сборы (составляющие обычно более 4 тыс. рублей туда-обратно), и пассажиру вообще не нужно платить деньги — требуются только мили. Это относится и к полетам в бизнес-классе.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото: фотобанк «Аэрофлота»