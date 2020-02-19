Приморье останется без китайцев

С 20 февраля запрещен въезд в Россию большинства китайских граждан

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля из-за ситуации с новым коронавирусом будет временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию России в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности.

В то же время временное ограничение не затронет пассажиров, следующих транзитом через российские аэропорты.

Также с 00:00 19 февраля будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в частных и учебных целях гражданам Китая. Кроме того, будет приостановлено оформление приглашений гражданам КНР на въезд в РФ для работы на территории страны и оформление разрешений на привлечение и использование иностранных работников из Китая.

Приостановка въезда в Россию граждан КНР с туристическими целями коснется незначительного числа индивидуалов, так как организованный массовый турпоток уже практически остановился после запрета въезда по безвизовым спискам, считают представители турострасли.

Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса растет не только в материковом Китае, по состоянию на утро среды число зараженных за пределами Китая составило 1011 человек, свидетельствуют данные на сайте газеты South China Morning Post.

Согласно онлайн-счетчику на сайте издания, всего в мире зарегистрировано 75 тысяч 196 случаев, из них только в материковом Китае - 74 тысячи 185. На втором месте находится Япония с 613 случаями, включая 542 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess. Далее идут Сингапур (81 случай), Гонконг (62), Южная Корея (46), Таиланд (35), Тайвань (22), Малайзия (22), Германия (16), Вьетнам (16), в Австралии и США по 15, во Франции - 11, в Макао - 10, в других 15 странах менее 10. В России - 2 случая, оба пациента уже выздоровели.