Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье останется без китайцев
С 20 февраля запрещен въезд в Россию большинства китайских граждан
Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля из-за ситуации с новым коронавирусом будет временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию России в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности.
В то же время временное ограничение не затронет пассажиров, следующих транзитом через российские аэропорты.
Также с 00:00 19 февраля будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в частных и учебных целях гражданам Китая. Кроме того, будет приостановлено оформление приглашений гражданам КНР на въезд в РФ для работы на территории страны и оформление разрешений на привлечение и использование иностранных работников из Китая.
Приостановка въезда в Россию граждан КНР с туристическими целями коснется незначительного числа индивидуалов, так как организованный массовый турпоток уже практически остановился после запрета въезда по безвизовым спискам, считают представители турострасли.
Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса растет не только в материковом Китае, по состоянию на утро среды число зараженных за пределами Китая составило 1011 человек, свидетельствуют данные на сайте газеты South China Morning Post.
Согласно онлайн-счетчику на сайте издания, всего в мире зарегистрировано 75 тысяч 196 случаев, из них только в материковом Китае - 74 тысячи 185. На втором месте находится Япония с 613 случаями, включая 542 зараженных на круизном лайнере Diamond Princess. Далее идут Сингапур (81 случай), Гонконг (62), Южная Корея (46), Таиланд (35), Тайвань (22), Малайзия (22), Германия (16), Вьетнам (16), в Австралии и США по 15, во Франции - 11, в Макао - 10, в других 15 странах менее 10. В России - 2 случая, оба пациента уже выздоровели.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Приморье останется без китайцев
- Открывать электронную почту стало очень опасно
- Самолет вернулся в Новосибирск после срабатывания датчика о технической неисправности
- "Ростелеком" готовится закрыть сделку по покупке Tele2
- Вслед за Партией пенсионеров России ликвидирована партия "Альянс зеленых"
- Безлимитный мобильный интернет резко подешевел
- "Аэрофлот" прекратил рассылку SMS с важной информацией
- ВСТО заработала на полную мощность
- Всемирная туалетная организация хочет провести туалетный саммит в России
- МТС представила решения "умного транспорта"
Новости раздела
- Приморье останется без китайцев
- Открывать электронную почту стало очень опасно
- Самолет вернулся в Новосибирск после срабатывания датчика о технической неисправности
- "Ростелеком" готовится закрыть сделку по покупке Tele2
- Сочинский инвестиционный форум отложили из-за коронавируса
- МТС сменила вице-президента по технике
- Вслед за Партией пенсионеров России ликвидирована партия "Альянс зеленых"
- Безлимитный мобильный интернет резко подешевел
- Банки не будут отказывать в дешевой ипотеке
- Путин считает, что зарплату врачей можно повысить
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Автозавод во Владивостоке возглавила дама
- В Хабаровском крае объявлен тендер на проектирование молодежного жилого комплекса
- Во Владивостоке ввели в эксплуатацию жилой комплекс бизнес-класса
- Туристическая отрасль в Приморье на грани краха
- В Приморье средневзвешенная ставка по ипотеке опустилась до общероссийского минимума
- В Якутии природный парк "Ленские столбы" отмечает юбилей
- К праздничному столу: Фестиваль "Сделано в Приморье" вновь состоится
- В Приморье построят первый промышленный парк
- В Приморье в ТОР "Надеждинская" приступили к созданию внутриплощадочных сетей
- На Кунашире построили крупный жилой квартал