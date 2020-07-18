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Cтартует уникальный арктический проект

18 Июля 2020, 18:21 | В России

МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect

Группа МегаФон и АО «Росгеология» проведут совместные морские исследования в рамках реализации проекта Arctic Connect по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию. Проект обеспечит пользователям беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки, которую не предлагает ни одна из существующих линий.

Экспедиция cтартовала 5 августа года в Мурманске и продлится три месяца. Научно-исследовательское судно Росгеологии «Профессор Логачев» пройдет наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Общая протяженность исследуемого в 2020 году участка составит 6,5 тыс. км.

Морские исследования – это первый этап проекта. Они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию.

«Мы начинаем экспедицию в благоприятный с точки зрения ледовой обстановки год. В 2020 году мы проведем предварительное исследование рельефа дна и определим безопасные маршруты трассы в арктических морях. Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод», – сказал генеральный директор МегаФона Геворк ВЕРМИШЯН. 

В навигацию 2020 года будет проведено предварительное исследование рельефа дна и определены безопасные маршруты трассы в арктических морях.

Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод.

«Мы рады, что компетенции Росгеологии, имеющей огромный опыт проведения морской геологоразведки и инженерных изысканий в Арктике и на Дальнем Востоке, будут востребованы при реализации грандиозного коммуникационного проекта. Компания оперирует самым большим в России флотом научно-исследовательских судов, оснащенных современным оборудованием, в том числе многофункциональными подводными аппаратами собственной разработки, которые доказали свою эффективность при исследовании дна Мирового океана. Уверен, мы с честью выполним поставленную задачу», - отметил генеральный директор - председатель правления Росгеологии Сергей ГОРЬКОВ.

Практически весь массив глобальных цифровых данных проходит по подводным оптоволоконным кабелям, связывающим континенты. В настоящее время отсутствует подводная оптоволоконная линия связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку. Большая часть кабелей проложена по дну Тихого и Атлантического океанов.

Отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.

Год назад, 6 июня 2019 года в Санкт-Петербурге МегаФон и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy подписали меморандум о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи. Cinia Oy уже имеет опыт реализации подобных проектов: в 2015–2016 гг. компания проложила подводный кабель между Финляндией и Германией.

- Трафик передачи данных между континентами растет с большой скоростью, нагрузка на подводные линии связи также увеличивается. Объем трафика «Европа – Азия» в ближайшие 5 лет вырастет на 200%. – рассказывает Грант Вермишян. - Основной спрос на емкость подводных кабельных сетей создал активный рост ОТТ-компаний в течение последних 10 лет. Второе место по спросу на емкость магистральных кабельных сетей занимают операторы связи. Также мы видим спрос со стороны контент-провайдеров, корпоративных клиентов, которые с существенным ростом трафика начинают приобретать емкость оптом. Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.

Современные тенденции IP транзита заключаются в том, что пользователи становятся все более требовательными к задержкам, которые важны, например, на фондовом рынках, где от долей секунды зависит прибыль инвесторов, в киберспорте. Создание прямой морской волоконно-оптической линии позволит добиться отличных показателей: наш проект обеспечит пользователям беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки, которую не предлагает ни одна из существующих линий связи.

Этот крупнейший международный инфраструктурный проект позволит не только связать континенты через Арктику, но и обеспечить интересы России в развитии сетевой инфраструктуры для потребителей Арктики и Дальнего Востока.

В течение прошлого года мы активно работали над получением разрешений на проведение морских исследований, привлекли к подготовке и проведению проектно-изыскательских работ консультантов из «Ассоциация полярников», взаимодействовали с Центром «Арктические инициативы».

Впервые в мире подводный оптико-волоконный кабель будет прокладываться в тяжелых ледовых условиях Арктики. Ключевыми факторами успешного исполнения сроков реализации проекта являются благоприятные погодные условия и ледовая обстановка.

Кабель, который будет задействован в проекте, имеет небольшой диаметр, который будет отличаться на разных участках трассы. Внутри кабеля находится оптоволокно, защищенное несколькими слоями брони из металла и пластика. На большой глубине диаметр кабеля будет составлять всего 1,5 см. На участках, где он может подвергнуться внешнему воздействию, например, вблизи берега, его диаметр увеличится до 7 см.

Новая ВОЛС поможет создать инфраструктуру для предприятий топливно-энергетического комплекса России. Доступ к скоростному интернету откроет перед компаниями в регионе возможности массового внедрения информационных технологий, автоматизации бизнес-процессов, распространения искусственного интеллекта и обработки больших массивов информации. Это будет способствовать социально-экономическому развитию региона.

Досье газеты «Золотой Рог»: МегаФон – национальный российский оператор цифровых возможностей, признанный лидер в предоставлении услуг мобильной передачи данных. Четырехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,2 млн клиентов. Росгеология – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в том числе в области морской геологии и работы на шельфе. Предприятиями холдинга открыто более 1 тыс. месторождений, среди которых – крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций АО «Росгеология» находятся в собственности государства.

Фото автора.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Мегафон  проект  прокладка  арктика  ВОЛС  росгеология 



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