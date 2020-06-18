К 77-ой годовщине органов "Смерш"

19 апреля исполнилось 77 лет со дня образования Главного управления контрразведки «Смерш» Народного Комиссариата Обороны СССР

В настоящее время деятельность органов государственной безопасности подвергается критическому анализу и неоднозначной оценке. Но, пожалуй, никто не будет оспаривать тот факт, что их роль и вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне несомненны.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов явилась суровым испытанием для органов государственной безопасности. Неподготовленные к работе в военное время, в условиях острой нехватки кадров и технических средств, советским контрразведчикам пришлось перестраиваться на ходу. Тем не менее, именно в годы войны проявились лучшие качества чекистов: отвага, верность долгу, оперативный риск, эффективность разведывательных и контрразведывательных действий по внедрению в агентурную сеть и систему разведывательно-диверсионных структур противника. Органы госбезопасности в сравнительно короткие сроки перестроили свою работу применительно к условиям военного времени, выработали новые формы и методы борьбы с подрывной деятельностью спецслужб фашистской Германии и ее союзников.

В зоне боевых действий Красной Армии военные контрразведчики создали действенную систему мер борьбы с агентами противника, внеся значительный вклад в победу советского народа, ограждая наши Вооруженные Силы от вражеских шпионов, диверсантов, террористов, оберегая от противника оперативные планы советского командования.

Ведя активную разведку в стане врага, сотрудники «Смерш» регулярно информировали И.В. Сталина о планах Вермахта, дислокациях и передвижениях немецко-фашистских войск. На фронте и в тылу выявлены и разоблачены тысячи вражеских агентов, пытавшихся подорвать мощь Красной Армии.

Советские органы госбезопасности имели перед собой сильного, всесторонне подготовленного противника. Но преимущества, полученные гитлеровской разведкой в результате продолжительной подготовки к войне и освоения опыта актов агрессии в Западной Европе, сыграли свою роль в войне против СССР лишь в ее начальный период.

Поражение фашистов под Москвой, Сталинградом и Курском коренным образом изменило военно-политическую обстановку. Успехи Советских войск положительно отразились на деятельности органов государственной безопасности.

Если в 1941-1942 гг. в связи с отступлением Красной Армии, временной оккупацией части советской территории, органы госбезопасности и внутренних дел были вынуждены объединить свои усилия для борьбы с врагом и строить работу преимущественно в частях действующей армии и советском тылу и лишь в незначительных масштабах за линией фронта, то в 1943 г., в результате наступательных операций советских войск и освобождения от врага ранее оккупированной советской территории, возможности для организации контрразведывательной работы за линией фронта, в освобождаемых районах и областях значительно расширились.

Создавшаяся обстановка и возросшие задачи обусловливали необходимость перестройки органов государственной безопасности. Структура Народного комиссариата внутренних дел СССР уже не отвечала предъявляемым к ней требованиям. Поэтому 19 апреля 1943 года Управление особых отделов НКВД было передано в Народный комиссариат обороны СССР, где на его основе было образовано Главное управление контрразведки «Смерш».

На «Смерш» возлагались такие задачи, как борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью в войсках Красной Армии, принятие необходимых мер, исключавших возможность безнаказанного перехода агентов противника через линию фронта.

Также органы «Смерш» активно помогали командованию советских войск в охране секретов, в повышении боеспособности частей и соединений. В целях сохранения в тайне замыслов командования и важнейших мероприятий, связанных с подготовкой той или иной операции, военные контрразведчики вели агентурную работу в штабах, где сосредоточивались наиболее важные секреты и в окружении войск. Совместно с работниками транспортных органов госбезопасности они проводили агентурно-оперативные мероприятия на железнодорожных коммуникациях, по которым осуществлялись воинские перевозки для нужд фронта.

Оперативная деятельность, проводимая на освобожденной от противника территории, обеспечила успешное выявление и пресечение подрывных акций вражеских агентов и других государственных преступников. Всего на освобожденной советской территории только в 1944 г. было обезврежено свыше 10 тысяч фашистских агентов.

После изгнания немецко-фашистских войск с территории СССР и вступления Красной Армии на территорию противника главное внимание «Смерш» было сосредоточено на выявлении диверсионно-разведывательных групп, сотрудников спецслужб противника, военных преступников, руководителей и активных участников фашистских организаций и антисоветских эмигрантских центров.

Так, в 1944 году - начале 1945 года чекистско-боевыми группами ликвидированы многие бандитские формирования украинских, литовских, латышских и эстонских националистов, разгромлены основные силы «Украинской повстанческой армии», «Армии освобождения (свободы) Литвы», «Латышского национального 1 партизанского объединения» и других националистических формирований.

Только на территории Украины были выявлены и полностью или частично ликвидированы 1853 националистические организации и группы, захвачено либо уничтожено 52 главаря, в том числе командующий УПА Клячковский, члены центрального «провода» ОУН Луцкий, Волошин, Степаняк, Дружий, командующий западной группой УПА Стельмащук и другие. В ходе чекистско-войсковых операций ликвидировано около 25 тысяч участников вооруженных банд и арестовано около 15 тысяч участников ОУН и бандитов.

Отдельной вехой в работе органов «Смерш» является борьба с японской разведкой.

Несмотря на заключенный в апреле 1941 года договор о ненападении, японское милитаристское правительство тайно готовилось к войне против СССР. Японский генштаб собирал военные, политические и экономические шпионские данные о войсках и оборонных объектах на советском Дальнем Востоке. Основным руководящим органом японской разведки и контрразведки на территории Манчжурии являлся 2-й отдел штаба Квантунской армии, дислоцированный в г. Чанчуне, бывшей столице Маньчжоу-Го.

Органы госбезопасности еще до начала войны с Японией располагали данными о структуре, дислокации и подрывной деятельности японских разведорганов, были осведомлены о местонахождении главарей антисоветских организаций и снабжены списками лиц, подлежащих розыску и аресту. Это значительно облегчало работу и делало ее более целеустремленной. Например, чекистам было известно, что бывший атаман Семенов постоянно проживал в поселке Какасаши в 20 км от г. Дальнего. Для его захвата туда были направлены вместе с передовыми частями Красной Армии оперативные работники отдела ВКР 6-й танковой армии, которые 25 августа 1945 г. задержали Семенова в г. Дальнем (Далянь).

Оперативно-чекистские группы вместе с десантами и передовыми частями Красной Армии вступали в города и крупные населенные пункты, прежде всего туда, где дислоцировались японские разведслужбы, захватывали помещения бывших японских разведывательных и полицейских органов, различных белоэмигрантских организаций. Захваченные архивные документы японской разведки и белоэмигрантских организаций давали возможность выявлять и задерживать официальных сотрудников и агентов японской разведки. Также были установлены японские резидентуры, действовавшие в Советском Союзе, выявлены лица, переброшенные на советскую территорию для шпионской деятельности или завербованные в СССР. Например, при занятии частями Красной Армии станции Манчжурия оперативная группа отдела контрразведки «Смерш» 36-й армии обнаружила среди захваченных трофейных документов схему организации шпионской сети, по которой было определено, что один из японских резидентов имеет агентов в ряде пунктов маньчжурской ветки Забайкальской железной дороги. Все эти агенты были арестованы.

Наряду с осуществлением контрразведывательных мероприятий оперативные группы чекисты принимали участие в дезинформации противника, что в определенной мере способствовало успешному проведению боевых операций против агрессивных действий японских империалистов.

На освобожденной Красной Армией территории оперативные группы вели контрразведывательную работу, занимались фильтрацией японских военнопленных, приобретали среди них агентов с целью последующего вывода в Японию. В результате разоблачен ряд японских разведчиков и агентов, захвачена часть архивов японских военных и военно-морских миссий, выявлены и обезврежены участники крупного диверсионного отряда «Асано» При проведении фильтрационных мероприятий в лагерях и на пунктах сбора военнопленных Квантунской и Маньчжурской армий с помощью агентов-опознавателей удалось выявить и задержать официальных сотрудников японских разведорганов и их агентов, в том числе начальника Хайларской военной миссии Амано, начальника военной миссии в г. Цицикаре Танако и других.

Органы госбезопасности арестовали ряд руководящих работников Харбинской миссии, в том числе ее руководителя генерала Янагита, непримиримого врага Советской власти Бакшеева - заместителя атамана Семенова, почти весь руководящий состав «Российского фашистского союза» во главе с Родзаевским, руководящую верхушку «Бюро по делам российских эмигрантов» и его периферийных отделений, а также немало агентов японской разведки.

В результате разгрома империалистической Японии были полностью ликвидированы японские разведывательные органы в Манчжурии, на Южном Сахалине и в Северной Корее, а также антисоветские белоэмигрантские центры.

В упорном и длительном противоборстве с мощной разведывательно-подрывной машиной фашистской Германии и спецслужбами милитаристской Японии военные чекисты, беспредельно преданные своей Родине, с честью выполнили стоявшие перед ними задачи, проявляя массовый героизм, показывая образцы беспримерного мужества и отваги при выполнении боевых и оперативных заданий, что способствовало Победе советского народа во Второй мировой войне.

Владимир ПНЁВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости/ Wikimedia/ Еженедельник «Звезда» (Архив).