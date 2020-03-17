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"Аэрофлот" поддержит самых лояльных пассажиров

17 Марта 2020, 14:00 | В России

Крупнейшая авиакомпания страны до февраля 2022 года продлила действие элитных уровней своей бонусной программы

«Аэрофлот» до февраля 2022 года продлил действие элитных уровней (платинового, золотого и серебряного) собственной бонусной программы из-за вынужденного сокращения международной сети полетов.

«Решение направлено на поддержание лояльности ценных клиентов, которые чаще других пользуются услугами «Аэрофлота», но в сложившейся обстановке вынуждены ограничить авиаперелеты, а потому лишены прежних возможностей копить мили «Аэрофлот Бонус», - отмечает компания.

Платиновый уровень будет продлен у тех клиентов, у которых он действует на данный момент или был понижен 1 марта текущего года до золотого уровня по результатам 2019 года. Золотой и серебряный уровни продлятся у тех, кто имеет такие уровни со сроком действия до 28 февраля 2021 года.

На фоне распространения коронавируса «Аэрофлот расширил список временно отмененных маршрутов полета. Так, с 21 марта по 23 апреля 2020 года временно не будут осуществляться рейсы из Москвы и обратно в Белград (Сербия), а с 18 марта по 23 апреля - в Любляну (Словения). Кроме того, "Аэрофлот" приостановил полеты в восемь городов Казахстана.

Также будут приостановлены полеты в Ригу (Латвия) с 20 марта по 15 апреля, Тиват (Черногория) с 18 марта по 23 апреля, Ларнаку (Кипр) с 23 марта по 23 апреля. "Аэрофлот" продолжит выполнение рейсов в 17 европейских городов: Брюссель, Будапешт, Софию, Лондон, Берлин, Афины, Дублин, Мадрид, Рим, Амстердам, Лиссабон, Бухарест, Хельсинки, Загреб, Женеву, Стокгольм, Париж.

15 марта авиакомпания до конца апреля приостановила полеты в 16 городов Европы и Центральной Азии - по 23 апреля в Прагу, Мюнхен, Франкфурт, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Таллин, Вену. В Кишинев - по 31 марта, Вильнюс - по 30 марта, Варшаву - по 27 марта, Ташкент, Бухару и Самарканд - по 15 апреля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: "Аэрофлот"  бонус  коронавирус  пассажиры  программа 



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