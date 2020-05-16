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"Аэрофлот" изменил условия бонусной программы
Крупнейший российский авиаперевозчик временно не будет аннулировать квалификационные мили
«Аэрофлот» на фоне пандемии не будет аннулировать квалификационные мили участников программы «Аэрофлот бонус» в 2021 году.
«Участники, не совершившие квалификационный полет в 2019 и 2020 годах, сохранят свои мили: даже если не удастся отправиться в путешествие в этом году, в 2021 году мили не сгорят. У участников будет еще один год, чтобы активировать мили и использовать их на будущие перелеты», - говорится в сообщении, поступившем участникам программы.
Квалификационные мили начисляются за полеты. Неквалификационные мили могут начисляться за покупки у партнеров компании и по совместным картам банков-партнеров. Квалификационные мили нужны для получения или подтверждения элитных уровней программы.
Компания также отмечает, что в 2020 году для достижения нового уровня в программе «Аэрофлот бонус» будут учитываться не только квалификационные мили, но и мили, накопленные за покупки по совместным картам банков-партнеров.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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