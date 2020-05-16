Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Высказывание представителя консульства Узбекистана спровоцировало дипломатический скандал
Узбекская община осудила русофобские высказывания
В узбекской диаспоре Свердловской области разгорается скандал, связанный с русофобским высказыванием первого секретаря Генконсульства республики Узбекистан в Екатеринбурге Бекжона КУВАНОВА. В частности, в одной из закрытых групп в социальных сетях он призывал соотечественников не праздновать День Победы, якобы это не праздник узбеков. Дипломатического сотрудника тут же осудили, и не только в Екатеринбурге, пишет газета «Вечерние ведомости» (www.veved.ru).
В частности, региональная общественная организация по объединению узбеков «Узбекская община» Пензенской области написала обращение на имя Чрезвычайного и полномочного посла республики Узбекистан в РФ Ботиржона АСАДОВА, в котором выражается несогласие с позицией его коллеги из Екатеринбурга.
«Мы в эти дни вспоминаем о том, что наши отцы и деды не пожалели свою жизнь ради мира и они защищали Родину. Мы сегодня им говорим СПАСИБО», – отмечается в обращении.
Руководитель узбекской общины Пензенской области Бердиев сообщает, что многие руководители диаспор и выходцы из Узбекистана в Екатеринбурге высказали свое несогласие и осуждали действие первого секретаря Генконсульства республики Узбекистан в Екатеринбурге Бекжона Куванова.
«Мы думаем, что он высказал не позицию государства Республики Узбекистан. Так оскорбить память миллионов погибших и еще больше выживших людей в той для всех огромной беде. Он оскорбил достоинство не только фронтовиков, но и их потомков, то есть нашу с вами. Да, война это беда. А вот Победа над фашизмом, который мог уничтожить человечество, это Великий праздник. Очень жаль, что Бекжон Куванов этого не понимает. Мы не разделяем позицию Бекжона Куванова и мы не можем быть равнодушными. Сейчас в РФ всех объединяет общая история о Великой Победе. Мы считаем, что такие слова, высказанные Бекжоном Кувановым, подрывают уважение к старшим и к нашей истории. Мы очень просим вас посмотреть на моральный облик этого человека», – обращаются к Чрезвычайному и полномочному послу республики Узбекистан в РФ его соотечественники.
О реакции посольства на обращение пока ничего неизвестно. Редакция выражает надежду, что Бекжон Куванов признает свою неправоту и принесет публичные извинения за свои высказывания, а дипломатическое ведомство сделает выводы о том, достоин ли он представлять Республику Узбекистан на территории Российской Федерации.
Новости партнеров
Новости тематики
- Высказывание представителя консульства Узбекистана спровоцировало дипломатический скандал
- Пассажиров авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга ждет 14-дневный карантин
- "Интерфакс" завершил редизайн сайта Interfax-Russia.ru
- За завышение цен на лекарства будут штрафовать
- Вывозить приморцев из Индии будут через Екатеринбург
- Поездки на такси и личной машине разрешены только в случае крайней необходимости
- Стали известны правила оформления больничных и назначения пособий в условиях карантина
- "Интерфакс" открыл свободный доступ к СПАРК для малого и среднего бизнеса
- Уходим на выходные
- Железнодорожники получат доплату при выходе на карантин
Новости раздела
- "Аэрофлот" изменил условия бонусной программы
- Высказывание представителя консульства Узбекистана спровоцировало дипломатический скандал
- Льготная ипотека будет доступна не для всех
- Пассажиров авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга ждет 14-дневный карантин
- "Интерфакс" завершил редизайн сайта Interfax-Russia.ru
- За завышение цен на лекарства будут штрафовать
- Вывозить приморцев из Индии будут через Екатеринбург
- Поездки на такси и личной машине разрешены только в случае крайней необходимости
- Стали известны правила оформления больничных и назначения пособий в условиях карантина
- "Интерфакс" открыл свободный доступ к СПАРК для малого и среднего бизнеса
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Перебои в работе сайта Госуслуг вызвали у граждан много вопросов
- Дальневосточники будут летать в Москву и обратно голодными
- Не покидать места проживания: Ограничения из-за коронавируса продлены в Приморье до 1 июня
- Портал "Госуслуги" рухнул после заявления Путина
- "Аэрофлот" помог деньгами английскому футбольному клубу
- Путин решил не продлять нерабочие дни в России
- Во Владивостоке построят еще один жилой "небоскреб"
- Приморье признано российским лидером по числу нарушений режима самоизоляции
- Усиленные проверки автотранспорта начнутся во Владивостоке
- Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне