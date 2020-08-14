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МегаФон более чем на треть увеличил чистую прибыль во втором квартале 2020 года
Абоненты компании продолжали пользоваться самым быстрым интернетом даже в сложных условиях изоляции
МегаФон представил отчет о финансовых и операционных результатах за 2-й квартал 2020 года, из которого следует, что оператору удалось удержать рентабельность OIBDA на уровне 45,4% и увеличить чистую прибыль на 35,2% вопреки продолжающемуся влиянию пандемии. При этом количество абонентов МегаФона в России сохранилось на уровне 75,4 млн. А число пользователей мобильного интернета выросло на 4,2% до 34,9 млн.
Выручка МегаФона во 2-м квартале 2020 года снизилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 78,5 млрд руб. Сервисная выручка снизилась на 6,9% до 73,4 млрд руб. На показатель повлияла оптимизация затрат на связь в условиях пандемии как абонентами, так и бизнесом. Закрытие значимой части розничных салонов существенно снизило приток новых абонентов и выручки.
Более того, чтобы поддержать абонентов в период самоизоляции, МегаФон на протяжении длительного периода предоставлял ряд актуальных услуг бесплатно, что также отразилось на доходах. Влияние на выручку оказало и сокращение доходов от роуминга в условиях закрытия границ.
Несмотря на серьезное влияние пандемии на финансовые показатели, компании удалось удержать рентабельность OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) на уровне прошлого года – 45,4%, главным образом за счет сокращения низкомаржинальных продаж оборудования, затрат на продажи и маркетинг и общехозяйственных расходов. В непростых условиях грамотное управление эффективностью приобрело особое значение.
Чистая прибыль выросла на 35,2% в результате повышения операционной эффективности. В значительной мере на показатель повлияло сокращение затрат на финансирование в связи с планомерным снижением долговой нагрузки.
Капзатраты компании в апреле – июне составили 13,1 млрд рублей, что на 20,1% ниже, чем в прошлом году. В условиях пандемии реализация неключевых проектов, не относящихся к работе сети, была отложена на более поздние сроки.
При этом растущая нагрузка на сеть потребовала ее активного развития, чтобы сохранить высокое качество связи для абонентов. За второй квартал 2020 года общее количество базовых станций выросло на 2,3% до 189 тысяч. Только в современном стандарте LTE и LTE Advanced было введено в эксплуатацию более 4 тысяч базовых станций, в том числе в восточных регионах страны. Эти работы позволили обеспечить высокое качество голосовой связи и мобильного интернета.
База абонентов МегаФона в России во втором квартале осталась практически на уровне прошлого года — 75,4 млн. А число пользователей мобильного интернета в России продолжило расти, увеличившись на 4,2% до 34,9 млн. Это 46,3% от общей базы. Количество зарегистрированных 4G-устройств в сети МегаФона увеличилось на 14,5% до 35 млн.
«На второй квартал пришлось основное влияние пандемии на бизнес телеком-отрасли, - отмечает Геворк ВЕРМИШЯН, генеральный директор МегаФона. - Абоненты и корпоративные клиенты, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, снижали активность и сокращали затраты, в том числе на связь. При этом мы столкнулись с необходимостью дополнительных инвестиций в развитие сети, чтобы в условиях повышения нагрузки сохранить качество услуг. Мы скорректировали план строительства базовых станций, реализовав в первом полугодии 80% годового плана по развитию сети. В результате наши абоненты продолжали пользоваться самым быстрым интернетом даже в сложных условиях изоляции – исследование международного агентства Ookla, проведенное в первом полугодии, подтвердило лидерство МегаФона среди российских операторов».
МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,2 млн клиентов.
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