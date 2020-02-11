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Самолет вернулся в Новосибирск после срабатывания датчика о технической неисправности
Пассажиров отправят в Москву резервным бортом
Самолет авиакомпании S7 Airlines, вылетевший из Новосибирска в Москву во вторник, вернулся в аэропорт вылета Толмачево. Посадка прошла благополучно.
По предварительным данным, на борту находилось 132 пассажира, их отправят в пункт назначения резервным бортом.
S7 - вторая по величине после «Аэрофлота» авиационная группа в РФ, основана супругами ФИЛЕВЫМИ.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото РИА Новости
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