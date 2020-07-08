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Приморцам выдадут ваучер вместо денег
И только если пассажир не воспользовался ваучером в течение трех лет с даты отправления его авиарейса, ему вернут деньги
Правительство РФ официально утвердило постановление, которое узаконивает право авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные в связи с COVID-19 рейсы. Согласно Воздушному кодексу РФ авиакомпании обязаны вернуть деньгами полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа.
Документ за подписью премьера Михаила МИШУСТИНА устанавливает право авиакомпаний в одностороннем порядке изменять условия договора перевозки пассажира или отказаться от его исполнения, а также порядок и сроки возврата денег за билеты при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности в РФ, если это повлекло ограничение международного или внутреннего авиасообщения.
Особый порядок применяется к договорам, подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 года по международным воздушным перевозкам в КНР, с 18 марта 2020 года - по всем внутренним и иным международным воздушным перевозкам, заключенным до 1 мая 2020 года. А вот для чартерных рейсов эти правила не действуют.
Если пассажир не воспользовался ваучером в течение трех лет с даты отправления его рейса, ему вернут деньги.
Россия на фоне пандемии в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки. На перелеты внутри страны ограничений не вводилось. При этом многие авиакомпамании, включая «Аэрофлот» и S7 стали предлагать пассажирам отмененных рейсов ваучеры на полеты в будущем.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС
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