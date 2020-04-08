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Пассажиров авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга ждет 14-дневный карантин
Список регионов, принявших соответствующие ограничения, постоянно меняется
«Аэрофлот» разослал своим клиентам сообщение о мерах из-за пандемии коронавируса после прилёта из Москвы и Петербурга в ряд регионов РФ.
«Информируем вас, что рядом российских регионов принято решение об обязательной 14-дневной изоляции и медицинском наблюдении пассажиров, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга: пассажиры, проживающие на территории субъекта Российской Федерации по месту прибытия, подлежат изоляции и медицинскому наблюдению в домашних условиях или в условиях обсерватора (специализированного медицинского учреждения)», - говорится в рассылке.
В случае отсутствия возможности изоляции по месту пребывания пассажиры, проживающие на территории другого субъекта РФ, отличающегося от пункта прибытия, подлежат изоляции и медицинскому наблюдению в условиях обсерватора, сказано там.
Список регионов, принявших соответствующие ограничения, постоянно меняется. Информацию следует уточнять в региональных подразделениях Роспотребнадзора накануне вылета.
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