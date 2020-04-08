www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 75.46 р. 100 JPY: 69.31 р.
EUR: 82.01 р. 10 CNY: 10.7 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

"Интерфакс" завершил редизайн сайта Interfax-Russia.ru

08 Апреля 2020, 10:35 | В России

В обновленном дизайне сайта учтены современные тенденции онлайн-изданий

Группа "Интерфакс" провела редизайн новостного сайта Interfax-Russia.ru, освещающего важнейшие события в регионах России.

"В фокусе внимания сайта - не только события федерального значения, касающиеся регионов нашей большой страны, но и важные для субъектов РФ новости, которые не всегда попадают в поле зрения центральных средств массовой информации и сетевых изданий. Именно это делает сайт Interfax-Russia.ru особенно заметным на информационном поле России", - заявил заместитель генерального директора, руководитель Региональной службы Группы "Интерфакс" Михаил КЕТЬКО.

"Контент для сайта в режиме 24/7 создают региональные информационные агентства Группы "Интерфакс", которые работают во всех федеральных округах страны, являются лидерами на своих рынках", - добавил г-н Кетько, подчеркнув, что "у "Интерфакса" одна из самых развитых и эффективно работающих корсетей среди новостных СМИ России".

В обновленном дизайне сайта учтены современные тенденции онлайн-изданий, улучшен рубрикатор, материалы стало возможно собирать в сюжеты, акцентируя внимание читателей на самых значимых событиях.

Для удобства пользователей тексты сайта стали выглядеть визуально иначе: увеличен размер фотографий, появилась возможность добавлять фотогалереи в любой текст, просматривать фотографии галерей в режиме "на весь экран". Все эти улучшения делают использование ресурса более удобным, интуитивно понятным.

Также в обновленной версии сайта улучшены качество и визуализация поиска. Теперь материалы сайта можно искать не только по дате, региону, рубрике, но и, в частности, по тегам и сюжетам.

CMS Interfax-Russia.ru написана с использованием самых современных технологий, с помощью облачных сервисов хостинга контент сайта поставляется пользователям значительно быстрее, чем раньше.

Сейчас материалы Interfax-Russia.ru с его адаптивным дизайном стало еще более удобно читать как на стационарных компьютерах, так и на мобильных телефонах и планшетах.

Автор:
Теги: "Интерфакс"  онлайн  сайт  редизайн 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]