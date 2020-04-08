Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Интерфакс" завершил редизайн сайта Interfax-Russia.ru
В обновленном дизайне сайта учтены современные тенденции онлайн-изданий
Группа "Интерфакс" провела редизайн новостного сайта Interfax-Russia.ru, освещающего важнейшие события в регионах России.
"В фокусе внимания сайта - не только события федерального значения, касающиеся регионов нашей большой страны, но и важные для субъектов РФ новости, которые не всегда попадают в поле зрения центральных средств массовой информации и сетевых изданий. Именно это делает сайт Interfax-Russia.ru особенно заметным на информационном поле России", - заявил заместитель генерального директора, руководитель Региональной службы Группы "Интерфакс" Михаил КЕТЬКО.
"Контент для сайта в режиме 24/7 создают региональные информационные агентства Группы "Интерфакс", которые работают во всех федеральных округах страны, являются лидерами на своих рынках", - добавил г-н Кетько, подчеркнув, что "у "Интерфакса" одна из самых развитых и эффективно работающих корсетей среди новостных СМИ России".
В обновленном дизайне сайта учтены современные тенденции онлайн-изданий, улучшен рубрикатор, материалы стало возможно собирать в сюжеты, акцентируя внимание читателей на самых значимых событиях.
Для удобства пользователей тексты сайта стали выглядеть визуально иначе: увеличен размер фотографий, появилась возможность добавлять фотогалереи в любой текст, просматривать фотографии галерей в режиме "на весь экран". Все эти улучшения делают использование ресурса более удобным, интуитивно понятным.
Также в обновленной версии сайта улучшены качество и визуализация поиска. Теперь материалы сайта можно искать не только по дате, региону, рубрике, но и, в частности, по тегам и сюжетам.
CMS Interfax-Russia.ru написана с использованием самых современных технологий, с помощью облачных сервисов хостинга контент сайта поставляется пользователям значительно быстрее, чем раньше.
Сейчас материалы Interfax-Russia.ru с его адаптивным дизайном стало еще более удобно читать как на стационарных компьютерах, так и на мобильных телефонах и планшетах.
Новости партнеров
Новости тематики
- "Интерфакс" завершил редизайн сайта Interfax-Russia.ru
- За завышение цен на лекарства будут штрафовать
- Вывозить приморцев из Индии будут через Екатеринбург
- Поездки на такси и личной машине разрешены только в случае крайней необходимости
- Стали известны правила оформления больничных и назначения пособий в условиях карантина
- "Интерфакс" открыл свободный доступ к СПАРК для малого и среднего бизнеса
- Уходим на выходные
- Железнодорожники получат доплату при выходе на карантин
- СПАРК возглавил составленный RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса
- "Аэрофлот" поддержит самых лояльных пассажиров
Новости раздела
- "Интерфакс" завершил редизайн сайта Interfax-Russia.ru
- За завышение цен на лекарства будут штрафовать
- Вывозить приморцев из Индии будут через Екатеринбург
- Поездки на такси и личной машине разрешены только в случае крайней необходимости
- Стали известны правила оформления больничных и назначения пособий в условиях карантина
- "Интерфакс" открыл свободный доступ к СПАРК для малого и среднего бизнеса
- Уходим на выходные
- Железнодорожники получат доплату при выходе на карантин
- СПАРК возглавил составленный RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса
- "Аэрофлот" поддержит самых лояльных пассажиров
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Коронавирус подтвержден еще у двух приморцев
- Полиция ЕАО перекрыла движение автотранспорта по федеральной трассе "Амур"
- Фургал ввел в Хабаровском крае режим "неполной" самоизоляции
- Врач назвал единственный эффективный способ профилактики covid-19
- Противовирусная обработка пассажирского подвижного состава ведется на Дальневосточной железной дороге
- "У нашего бизнеса назревает огромная проблема с выплатой зарплаты, налогов, аренды…"
- "Дальневосточная ипотека"
- Жителей Владивостока оповестят о коронавирусе по громкоговорителям
- Варварские рубки леса в Приморье шли буквально на глазах у местных жителей
- В Хабаровском крае не хватает ИВЛ