Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Скоро появится детская электронная почта
1 сентября начнется эксперимент по созданию цифровой среды образования
В России планируется запуск специальной электронной почты и мессенджера для детей, заявил глава ПАО «Ростелеком» Михаил ОСЕЕВСКИЙ на встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.
«В части образования 1 сентября под руководством Министерства образования начнется большой эксперимент по созданию цифровой среды образования. Здесь мы тоже будем активно участвовать. В рамках этого проекта предполагается протестировать решения по дистанционному обучению, возможности проводить дистанционные уроки для школьников в отдалённых местах», - сказал г-н Осеевский.
В том числе, по его словам, предполагается создать специальную электронную почту для детей, чат и мессенджер.
«Нам представляется, что действительно это направление очень важное, и запрос на него в последние несколько месяцев стал необходим», - сказал глава «Ростелекома».
Новости партнеров
Новости тематики
- Скоро появится детская электронная почта
- Приморцам выдадут ваучер вместо денег
- МТС запустила конкурента Алисе и Марусе
- "Аэрофлот" объявил скидки на премиальные билеты
- К 77-ой годовщине органов "Смерш"
- "Аэрофлот" начал выдачу электронных ваучеров за неиспользованные из-за пандемии авиабилеты
- "Аэрофлот" может не пустить пассажира на борт даже при наличии билета
- Летать в Японию и Корею начнем уже в сентябре
- Высказывание представителя консульства Узбекистана спровоцировало дипломатический скандал
- Пассажиров авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга ждет 14-дневный карантин
Новости раздела
- Скоро появится детская электронная почта
- "МегаФон" и "Росгеология" начинают морские изыскания в рамках проекта Arctic Connect
- Приморцам выдадут ваучер вместо денег
- МТС запустила конкурента Алисе и Марусе
- "Аэрофлот" объявил скидки на премиальные билеты
- К 77-ой годовщине органов "Смерш"
- "Аэрофлот" начал выдачу электронных ваучеров за неиспользованные из-за пандемии авиабилеты
- Площадь стандартной квартиры не может быть больше 100 квадратных метров
- "Аэрофлот" может не пустить пассажира на борт даже при наличии билета
- Летать в Японию и Корею начнем уже в сентябре
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Роспотребнадзор объявил о новых правилах отдыха за границей
- Ипотека стала подъемной
- COVID-19: Только за первую неделю "Киберволонтеры" выявили более 600 "фейков"
- В Приморье был свой Бейрут
- Перенесшим COVID-19 предлагают пройти реабилитацию
- Народный синоптик предупреждает о влиянии тайфуна на Приморье
- Экс-кандидат в президенты России назвала рублевых вкладчиков "идиотами"
- Во Владивостоке на въезде в город приступят к установке барьерного ограждения
- Во Владивостоке обнаружили один грязный автобус
- На предприятиях края создают спецкомиссии