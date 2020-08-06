Скоро появится детская электронная почта

1 сентября начнется эксперимент по созданию цифровой среды образования

В России планируется запуск специальной электронной почты и мессенджера для детей, заявил глава ПАО «Ростелеком» Михаил ОСЕЕВСКИЙ на встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

«В части образования 1 сентября под руководством Министерства образования начнется большой эксперимент по созданию цифровой среды образования. Здесь мы тоже будем активно участвовать. В рамках этого проекта предполагается протестировать решения по дистанционному обучению, возможности проводить дистанционные уроки для школьников в отдалённых местах», - сказал г-н Осеевский.

В том числе, по его словам, предполагается создать специальную электронную почту для детей, чат и мессенджер.

«Нам представляется, что действительно это направление очень важное, и запрос на него в последние несколько месяцев стал необходим», - сказал глава «Ростелекома».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.