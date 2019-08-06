Иностранцам могут разрешит гулять по Владивостоку 16 дней

Ростуризм предложил увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе

Ростуризм просит правительство увеличить срок пребывания иностранных туристов по электронной визе с 8 до 16 дней. В настоящее время по электронным визам иностранные туристы могут посетить Дальний Восток и Калининградскую область. С 1 октября оформить электронную визу можно будет для поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам заработала в августе 2017 года. Подать заявку на получение электронной визы в настоящее время могут граждане 18 государств.

С помощью электронной визы можно прибыть в шесть дальневосточных регионов. В том числе работают воздушные пункты пропуска во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске, Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово). В трех регионах - Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях - работают морские пункты пропуска. По электронной визе в Приморье можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", а также автомобильные пункты пропуска "Полтавка" и "Турий Рог".

Не менее чем за четыре календарных дня до намечающейся поездки иностранные граждане должны заполнить электронную форму на сайте МИД России. Такая виза действительна 30 дней и разрешает пребывание России не более восьми суток с момента въезда. С 1 января 2021 иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото Евгении ПРИЙМАК.