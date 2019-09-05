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Трудовые книжки можно будет порвать
Вести свою рабочую летопись можно будет в электронном формате
Россияне в течение следующего года должны будут принять решение о переходе на электронные трудовые книжки, которые появятся в обороте с 1 января 2021 года, сообщил в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр труда и социального развития РФ Максим ТОПИЛИН.
«Граждане (России) в течение 2020 года должны будут сделать выбор, отказываются ли они от бумажной книжки. И с 2021 года для тех, кто сделает соответствующий выбор, будут вестись электронные книжки», - сказал министр на сессии «Цифровое государство: новые бизнес-модели на волне тотальной цифровизации» в рамках ВЭФ.
В Госдуму уже внесен законопроект, вводящий в России с 1 января 2021 года электронные трудовые книжки.
Законопроектом устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме.
Согласно законопроекту, такие сведения можно будет получить у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в ПФР и с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
В соответствии с законопроектом, с 1 января 2021 года ведение трудовых книжек на бумажном носителе будет осуществляться работодателем только тех работников, которые подадут до конца 2020 года об этом письменное заявление.
Работникам, не подавшим письменное заявление, трудовые книжки выдаются на руки (работодатель освобождается от ответственности за их хранение), и для них осуществляется ведение сведений трудовой деятельности в электронном виде, предусматривает проект закона.
Для лиц, впервые поступающих на работу, осуществляется ведение сведений о трудовой деятельности в электронном виде и трудовая книжка указанным работникам не оформляется.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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