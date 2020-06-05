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"Аэрофлот" начал выдачу электронных ваучеров за неиспользованные из-за пандемии авиабилеты
Если сумма ваучера меньше стоимости нового билета или услуги, потребуется доплата
Авиакомпания «Аэрофлот» ввела систему оформления электронных ваучеров за неиспользованные из-за коронавируса билеты. Пассажир может оформить ваучер взамен билетов и дополнительных услуг, приобретенных до 1 мая 2020 года. Для этого нужно предоставить номер билета, фамилии и имена пассажиров, контактные данные.
Ваучер оформляется персонально на каждого пассажира, плата за услугу не взимается.
Оформить ваучер можно до 31 декабря 2020 года, срок действия составляет три года. Использовать его можно при одновременном бронировании и оплате билета или услуг с 1 июня в контакт-центре, с 15 июня - на официальном сайте авиакомпании.
Ваучер может быть использован для любого количества билетов и услуг, но только пассажиром, на имя которого он оформлен. Можно оформить билеты на рейсы как «Аэрофлота», так и его дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU. Если сумма ваучера меньше стоимости нового билета или услуги, потребуется доплата разницы.
В случае оформления возврата билетов, приобретенных за мили программы лояльности «Аэрофлот Бонус», электронный ваучер выпускается на сумму оплаченных такс и сборов. Неиспользованные мили возвращаются на счет участника программы.
В ряде случаев при оплате ваучером пассажир получает скидку в размере 15-25% в зависимости от действующего тарифа. Опция распространяется на билеты, приобретенные до 1 мая с датой вылета из Китая и обратно - с 18 февраля, во все зарубежные страны и обратно - с 5 марта, по внутренним воздушным линиям - с 18 марта.
В настоящее время, согласно Воздушному кодексу РФ, авиакомпании обязаны вернуть деньгами полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить ваучеры ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Подготовка поправок в законодательство, а также конкретизирующего их постановления уже идет.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото из фотобанка «Аэрофлота»
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