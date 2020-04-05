За завышение цен на лекарства будут штрафовать

Соответствующий закон подписал глава государства

Президент России Владимир ПУТИН законодательно утвердил поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят ответственность за завышение цен на лекарства.

За подобные правонарушения для должностных лиц законом устанавливается штраф в размере от 250 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - штраф в двукратном размере выручки, излишне полученной от продажи препаратов за весь период их реализации с нарушениями.

Согласно документу, составлять протоколы о подобных правонарушениях будут сотрудники Росздравнадзора и органов, осуществляющих государственный контроль в области регулируемых государством цен.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



