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За завышение цен на лекарства будут штрафовать
Соответствующий закон подписал глава государства
Президент России Владимир ПУТИН законодательно утвердил поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят ответственность за завышение цен на лекарства.
За подобные правонарушения для должностных лиц законом устанавливается штраф в размере от 250 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - штраф в двукратном размере выручки, излишне полученной от продажи препаратов за весь период их реализации с нарушениями.
Согласно документу, составлять протоколы о подобных правонарушениях будут сотрудники Росздравнадзора и органов, осуществляющих государственный контроль в области регулируемых государством цен.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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