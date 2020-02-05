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"Ростелеком" готовиться закрыть сделку по покупке Tele2

05 Февраля 2020, 17:45 | В России

До конца февраля госоператор консолидирует 100% капитала

ПАО «Ростелеком» намерено закрыть сделку по покупке Tele2 до конца февраля. Сейчас «Ростелеком» владеет 45% капитала Tele2 и покупает оставшуюся долю у Tele2 Russia Holding AB, в котором 50% принадлежит банку ВТБ, 40% - компании Invintel B.V. Алексея МОРДАШОВА, 10% - у банка «Россия».

 «10 февраля - последний день реализации преимущественного права, и после этого мы сразу подпишем все договоры, ну и потом проведем расчеты. Переоформление прав - это чистая техника», - пояснил глава «Ростелекома» Михаил ОСЕЕВСКИЙ (цитата по «Интерфаксу»).

10% Tele2 «Ростелеком» получит путем обмена на 10% собственных акций, которые находятся сейчас на балансе его дочерней структуры «Мобител». Еще 27,5% купит за денежные средства, привлекаемые в ходе допэмиссии. За долю в 17,5% «Ростелеком» заплатит 42 млрд рублей, которые привлечет в кредит.

Кроме того, сделка предполагает появление у «Ростелекома» нового акционера - банка ВТБ. Для этого госоператор проводит допэмиссию, в декабре ее утвердили акционеры. Точная доля владения ВТБ «Ростелекомом» будет зависеть от итогов реализации преимущественного права. Всего банк может получить от 18,8 до 21,6%.

На данный момент контролирующим акционером госоператора является государство: Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, ВЭБ - 4,29% и 3,96% соответственно.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: ВТБ  акции  акционеры  капитал  tele2  "ростелеком"  связь 



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