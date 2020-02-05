Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Ростелеком" готовиться закрыть сделку по покупке Tele2
До конца февраля госоператор консолидирует 100% капитала
ПАО «Ростелеком» намерено закрыть сделку по покупке Tele2 до конца февраля. Сейчас «Ростелеком» владеет 45% капитала Tele2 и покупает оставшуюся долю у Tele2 Russia Holding AB, в котором 50% принадлежит банку ВТБ, 40% - компании Invintel B.V. Алексея МОРДАШОВА, 10% - у банка «Россия».
«10 февраля - последний день реализации преимущественного права, и после этого мы сразу подпишем все договоры, ну и потом проведем расчеты. Переоформление прав - это чистая техника», - пояснил глава «Ростелекома» Михаил ОСЕЕВСКИЙ (цитата по «Интерфаксу»).
10% Tele2 «Ростелеком» получит путем обмена на 10% собственных акций, которые находятся сейчас на балансе его дочерней структуры «Мобител». Еще 27,5% купит за денежные средства, привлекаемые в ходе допэмиссии. За долю в 17,5% «Ростелеком» заплатит 42 млрд рублей, которые привлечет в кредит.
Кроме того, сделка предполагает появление у «Ростелекома» нового акционера - банка ВТБ. Для этого госоператор проводит допэмиссию, в декабре ее утвердили акционеры. Точная доля владения ВТБ «Ростелекомом» будет зависеть от итогов реализации преимущественного права. Всего банк может получить от 18,8 до 21,6%.
На данный момент контролирующим акционером госоператора является государство: Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, ВЭБ - 4,29% и 3,96% соответственно.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- "Ростелеком" готовиться закрыть сделку по покупке Tele2
- Вслед за Партией пенсионеров России ликвидирована партия "Альянс зеленых"
- Безлимитный мобильный интернет резко подешевел
- "Аэрофлот" прекратил рассылку SMS с важной информацией
- ВСТО заработала на полную мощность
- Всемирная туалетная организация хочет провести туалетный саммит в России
- МТС представила решения "умного транспорта"
- Авиагруппу S7 ждут серьезные перемены
- Бизнесу рекомендуют раскошелиться
- Samsung начнет продажи смартфонов с гибким экраном в сентябре
Новости раздела
- "Ростелеком" готовиться закрыть сделку по покупке Tele2
- Сочинский инвестиционный форум отложили из-за коронавируса
- МТС сменила вице-президента по технике
- Вслед за Партией пенсионеров России ликвидирована партия "Альянс зеленых"
- Безлимитный мобильный интернет резко подешевел
- Банки не будут отказывать в дешевой ипотеке
- Путин считает, что зарплату врачей можно повысить
- "Аэрофлот" прекратил рассылку SMS с важной информацией
- ВСТО заработала на полную мощность
- Всемирная туалетная организация хочет провести туалетный саммит в России
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморцев оставили один на один с оборзевшими спекулянтами (фото)
- Более 1600 автоматов "АК-47" задержала Владивостокская таможня
- Сахалин может стать точкой разворота Северного морского пути
- Хабаровский край стал заложником
- Возобновлено вертолетное сообщение с северными Курилами
- В Приморье намерены повысить производительность труда минимум на 30 процентов
- Власти Владивостока рекомендует временно ограничить туробмен с Китаем
- Во Владивостоке в суде бьются за городской сквер
- Парламентская ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" поддержала предложения Госсобрания (Ил Тумэн)
- Зимняя "перепись" птиц и зверей началась в нацпарке "Бикин" в Приморье