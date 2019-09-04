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Каждый пятый смартфон поражен вирусами, крадущими пароли
Защитить от хакеров может идентификация граждан при помощи Единой биометрической системы
«По статистике могу сказать, что 20% телефонов, которые находятся в этом зале, заражены вредоносными программами, разными, в том числе теми, которые собирают пароли доступа. И такие базы потом продаются в даркнете и используются для преступных деяний. Пожалуйста, помните о том что этот гаджет кроме удобства приносит большие-большие... (проблемы)», - заявил президент ПАО «Ростелекома» Михаил ОСЕЕВСКИЙ на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ» в четверг.
Г-н Осеевский считает что, выходом в этой ситуации станет идентификацию граждан при помощи Единой биометрической системы. Так, этой осенью в законодательство РФ планируется внести изменения, в соответствии с которыми пользователи смогут получать госуслуги, используя биометрическую идентификацию.
«Мы уже начали работу с банками. Но правительством принято решение. Осенью будут внесены изменения в соответствующие законы, в соответствии с которыми эта система будет использоваться для идентификации при получении государственных услуг. Люди смогут сдавать свои биометрические данные не только в банках, но и в МФЦ, а в дальнейшем получать доступ к порталу госуслуг и другим государственным ресурсам, используя именно такой способ идентификации», - сказал глава «Ростелекома».
Единая биометрическая система вместе с логином и паролем от Госуслуг (Единой системы идентификации и аутентификации — ЕСИА) позволяет банкам без личного присутствия гражданина открыть ему счет, вклад или предоставить кредит.
Досье газеты «Золотой Рог»: Единая биометрическая система заработала с 1 июля 2018 года, позволяет российским банкам вместе с логином и паролем от Госуслуг (Единой системы идентификации и аутентификации) без личного присутствия гражданина открыть ему счет, вклад или предоставить кредит. Система в комплексе использует два параметра для идентификации людей - и голос, и лицо (фотоизображение лица человека). «Ростелеком» обеспечивает сбор, обработку и хранение данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Данные хранятся в «облаке» оператора, доступ к нему банки получают по специальным каналам связи системы межведомственного электронного взаимодействия.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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