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Площадь стандартной квартиры не может быть больше 100 квадратных метров

04 Июня 2020, 19:54 | В России

Также вступают в силу новые требования к внутренней отделке такого жилья

В России с 6 июня вступают в силу новые критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке. В частности, в кухне застройщикам необходимо поставить мойку с тумбой, плиту и вентиляционную решетку

«К категории стандартного жилья относятся индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв. м на земельном участке не более 1500 кв. м, блоки площадью до 130 кв. м в составе жилого дома блокированной застройки, квартиры общей площадью не более 100 кв. м. Квартира может быть расположена в многоквартирном доме, в котором обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, а также в доме, которому присвоен класс энергетической эффективности B и выше», - отметили в Минстрое, утвердившем новые условия отнесения жилых помещений к стандартному жилью .

У стандартного жилья должна быть установлена металлическая входная, межкомнатные двери, оконные блоки с подоконниками, стены - выровнены, окрашены или оклеены обоями. Согласно критериям, потолки в таком жилье нужно выровнять и окрасить, либо установить потолочные конструкции, либо натяжные системы, а также выровнять пол, обеспечить гидроизоляцию, оснастить сантехникой, смесителями и осветительными приборами санузлы.

«Мы полностью исключаем использование термина «жилье эконом-класса», переходя к определению «стандартного жилья». В данном сегменте рынка первичной недвижимости за последние годы действительно реализуется довольно много достойных проектов, которые сложно назвать жильем экономического класса. Требования к строительству стандартного жилья четко прописаны, они позволят поднять качественные характеристики новых квартир и домов на более высокий уровень», – отметил замглавы Минстроя России Никита СТАСИШИН.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

 

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Теги: стандарт  требования  недвижимость  квартира 



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