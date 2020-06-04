Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Площадь стандартной квартиры не может быть больше 100 квадратных метров
Также вступают в силу новые требования к внутренней отделке такого жилья
В России с 6 июня вступают в силу новые критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке. В частности, в кухне застройщикам необходимо поставить мойку с тумбой, плиту и вентиляционную решетку
«К категории стандартного жилья относятся индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв. м на земельном участке не более 1500 кв. м, блоки площадью до 130 кв. м в составе жилого дома блокированной застройки, квартиры общей площадью не более 100 кв. м. Квартира может быть расположена в многоквартирном доме, в котором обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, а также в доме, которому присвоен класс энергетической эффективности B и выше», - отметили в Минстрое, утвердившем новые условия отнесения жилых помещений к стандартному жилью .
У стандартного жилья должна быть установлена металлическая входная, межкомнатные двери, оконные блоки с подоконниками, стены - выровнены, окрашены или оклеены обоями. Согласно критериям, потолки в таком жилье нужно выровнять и окрасить, либо установить потолочные конструкции, либо натяжные системы, а также выровнять пол, обеспечить гидроизоляцию, оснастить сантехникой, смесителями и осветительными приборами санузлы.
«Мы полностью исключаем использование термина «жилье эконом-класса», переходя к определению «стандартного жилья». В данном сегменте рынка первичной недвижимости за последние годы действительно реализуется довольно много достойных проектов, которые сложно назвать жильем экономического класса. Требования к строительству стандартного жилья четко прописаны, они позволят поднять качественные характеристики новых квартир и домов на более высокий уровень», – отметил замглавы Минстроя России Никита СТАСИШИН.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Площадь стандартной квартиры не может быть больше 100 квадратных метров
- Льготная ипотека будет доступна не для всех
- Ипотека продолжает дешеветь
- Греф пообещал ипотеку под 8%
- Отбирать управляющую организацию для управления домом будут по-новому
- За порчу жилья или перепланировку теперь будут штрафовать юридических и должностных лиц
Новости раздела
- Площадь стандартной квартиры не может быть больше 100 квадратных метров
- "Аэрофлот" может не пустить пассажира на борт даже при наличии билета
- Летать в Японию и Корею начнем уже в сентябре
- "Аэрофлот" изменил условия бонусной программы
- Высказывание представителя консульства Узбекистана спровоцировало дипломатический скандал
- Льготная ипотека будет доступна не для всех
- Пассажиров авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга ждет 14-дневный карантин
- "Интерфакс" завершил редизайн сайта Interfax-Russia.ru
- За завышение цен на лекарства будут штрафовать
- Вывозить приморцев из Индии будут через Екатеринбург
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путина призвали отправить в отставку "завравшегося" министра
- Домик в глубинке становится не по карману
- Приморский бизнесмен готов хорошо вложиться в развитие уникального острова
- Прибывающих в Приморье граждан обяжут предъявлять справку об отсутствии коронавируса
- Самый большой в мировой золотодобыче автоклав начал путь на Амурский ГМК
- Сотрудники предприятий Хабаровского края, попавших под ограничения из-за коронавируса, получат матпомощь
- Что тянет Алексеева за язык
- В Приморье цветет краснокнижный рододендрон Шлиппенбаха
- ДНС потратила громадные деньги на новый завод в Приморье
- COVID-19: Режим самоизоляции в Приморье продлен до 15 июня