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Сочинский инвестиционный форум отложили из-за коронавируса

04 Февраля 2020, 15:18 | В России

Главное, чтобы его не объединили с Восточным экономическим форумом

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал распоряжение перенести запланированный в феврале Российский инвестиционный форум в Сочи в связи с распространением эпидемии коронавируса. Главное, чтобы новые сроки инфвестфорума не наложились на VI Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет со 2 по 5 сентября на острове Русский во Владивостоке.

«Перенести проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12-14 февраля 2020 г., ежегодно проводимого в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 25 сентября 2004 г. № 1240-р», - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Организационному комитету по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума представить предложения о сроках проведения о форума, отмечается в распоряжении.

Ранее в понедельник на совещании вице-премьер Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО пояснил, что из более чем 4 тыс. уже зарегистрированных участников форума почти 500 иностранцев, из которых половина - представители стран, в которых официально зарегистрировано заражение коронавирусом. «С одной стороны, конечно, некорректно им отказывать, но, с другой стороны, нельзя подвергать опасности остальных участников форума», - пояснил г-н Чернышенко, также предложив отменить форум в текущем году.

Г-н Мишустин в свою очередь заявил, что предлагает «не отменить, а перенести форум на другие сроки».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото РИА Новости

 

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: ПМЭФ  инвестфорум  правительство  вэф  Сочи  Михаил Мишустин 



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